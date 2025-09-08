Mynet Trend

CZN Burak'ın restoran fişi ortaya çıktı! Adisyondaki fiyatlar tartışma yarattı! Bakın ne kadar hesap ödediler

Yemek videolarıyla tanınan CZN Burak'ın restoranına giden kullanıcıların ödediği hesap gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimi ödenen hesabı az buldu kimisi de pahalı olduğunu savundu.

CZN Burak'ın restoran fişi ortaya çıktı! Adisyondaki fiyatlar tartışma yarattı! Bakın ne kadar hesap ödediler

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınan CZN Burak, son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme geliyordu. CZN Burak'ın şimdi de restoranlarındaki fiyatları sosyal medyada gündem oldu. Bir müşterinin paylaştığı adisyon tartışma yarattı.

CZN Burak ın restoran fişi ortaya çıktı! Adisyondaki fiyatlar tartışma yarattı! Bakın ne kadar hesap ödediler 1

FİYATLARI GÜNDEM OLDU

CZN Burak'ın restoranına giden kullanıcı ödedikleri 6.000 liralık hesabı paylaştı. Çöp şiş 1320 lira, kuzu şiş 1290 lira, gavurdağı salatası 645 lira, kola 330 lira, su 220 lira, Servis ücreti %10 olması dikkat çekti.

CZN Burak ın restoran fişi ortaya çıktı! Adisyondaki fiyatlar tartışma yarattı! Bakın ne kadar hesap ödediler 2

Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları...

