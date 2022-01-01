Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla Tulum'da girdi!

İkiliye Chris Martin’in Gwyneth Paltrow ile evliliğinden olan 15 yaşındaki oğlu Moses de katıldı.

Martin’in Gwyneth Paltrow ile diğer çocuğu Apple’ın tatilde onlarla birlikte olup olmadığı bilinmiyor. 17 yaşındaki Apple, fotoğraflarda yer almadı.

2003 yılında evlenen Chris Martin ile Gwyneth Paltrow, 2014 yılında boşandı. Çiftin, bu evlilikten bir kızı bir de oğlu oldu. Paltrow şimdi yönetmen ve yapımcı Brad Falchuk ile evli.