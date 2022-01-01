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Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla Tulum'da girdi!

01.01.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dakota Johnson ve Chris Martin çifti, yeni yıl tatilini Meksika'nın Tulum sahilinde geçiriyor. Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran çifte, Martin'in, Gwyneth Paltrow ile olan evliliğinden oğlu Moses de katıldı.

Grinin 50 Tonu film serisi yıldızı Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin, yeni yıl tatilini Meksika’nın Tulum şehrinde geçiriyor.

DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

32 yaşındaki Johnson ile 44 yaşındaki Martin, sahilde denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
Çift, bol bol güneşlendi ve yüzdü.
İkiliye Chris Martin’in Gwyneth Paltrow ile evliliğinden olan 15 yaşındaki oğlu Moses de katıldı.
Martin’in Gwyneth Paltrow ile diğer çocuğu Apple’ın tatilde onlarla birlikte olup olmadığı bilinmiyor. 17 yaşındaki Apple, fotoğraflarda yer almadı.
2003 yılında evlenen Chris Martin ile Gwyneth Paltrow, 2014 yılında boşandı. Çiftin, bu evlilikten bir kızı bir de oğlu oldu. Paltrow şimdi yönetmen ve yapımcı Brad Falchuk ile evli.
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