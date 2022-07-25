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Dan Bilzerian’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem yarattı! “Onlarla eğlendi benimle evlendi”

25.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da Dan Bilzerian olarak tanınan ünlü fenomen Daniel Brandon Bilzerian sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kısa sürede popüler olmayı başardı. Lüks hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Bilzerian, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Ünlü milyonerin evlilik paylaşımına kimileri inanırken kimileri ise kurgu olduğunu söyledi.

Sosyal medyada lüks hayatından kesitleri sunan Bilzerian, evinde, ofisinde ve çıktığı tatillerde adeta servet harcıyordu. Sosyal medya paylaşımlarında devamlı olarak yanında güzel kadınların bulunduğu Bilzerian’ın servetinin ise 2022 yılı itibariyle 200 milyon dolara ulaştığı iddia edilmişti. Gösterişli yaşamı ve servetine dair iddiaların gölgesinde Bilzerian’ın sosyal medya paylaşımıyla birlikte evlilik söylentileri konuşulmaya başlandı.

DAN BILZERIAN EVLENDİ Mİ?

Sosyal medyanın en çapkın adamı olarak tanımlanan Dan Bilzerian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iki yanı bembeyaz çiçeklerle süslenmiş bir yolda yanında su yeşili elbise giymiş bir genç kadınla kol kola yürürken görüldü. Fenomen ismin takım elbise giymesi ve gönderisine “Sonunda yaptım” notunu eklemesi takipçilerini heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI
33.1 milyon sosyal medya takipçisi bulunan ünlü ismin paylaşımı kullanıcıları adeta ikiye böldü.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ünlü ismin evlendiğine inanmadığını dile getirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin eski gönderine gönderme yaparak, “Dan Bilzerian'ın eşi: Onlarla eğlendi benimle evlendi" yorumunu yaptı.
Bazı takipçileri Bilzerian'ın sonunda gerçekten evlendiğini düşündü ve ona mutluluklar diledi.
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Anahtar Kelimeler:
dan bilzerian
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