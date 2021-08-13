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Danla Bilic son pozuyla olay oldu! Estetikleri say say bitmedi

13.08.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic son pozuyla olay oldu. Danla Bilic yaptığı paylaşımın ardından estetikleriyle gündem oldu.

Yaptırdığı estetikler ve lüks tutkusuyla da sık sık konuşulan Danla Bilic sosyal medyayı sallayan bir poz paylaştı.

Mide küçültme ameliyatı ve estetikleriyle bambaşka birine dönen Bilic takipçilerini ikiye böldü.

İŞTE YAPTIRDIĞI ESTETİKLER

Danla Bilic fenomen olduktan belli bir süre sonra aniden kilo almaya başladı. Gelen eleştiriler üzerine önce mide küçültme operasyonu gerçekleştirdi. İlk çıktığı zamanlar estetiksiz haliyle de dikkat çeken Danla Bilic sonra bir estetik yaptırmaya başladı ki şu an bambaşka birine dönüştü.
Bilic ardından zayıfladı ve burnuna işlem yaptırdı. Çenesine de işlem yaptırarak daha keskin bir yüz hattına sahip oldu.
Danla Bilic bişektomi de yaptırarak yanaklarındaki yağları aldırdı ve elmacık kemikleri iyice belirginleşti.
Dudaklarında dolgu olduğu da bilinen Bilic bir ara bunu çok sık yaptırsa da daha sonra orta yolu buldu.
Bir ara da çekik göz ameliyatı olarak gündeme bomba gibi oturmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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