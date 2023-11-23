Dayanılmaz bir koku yayılıyor! Avustralya sahillerinde ve yollarında milyonlarca ölü fareyle mücadele ediyor... "Kontrolden çıktı"

MYNET-DIŞ HABERLER Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bazı bölgeler son günlerde artan fare ölümleriyle mücadele ediyor. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolar, çoğunlukla ölü ya da ölmek üzere olan ve sahillere, tekne rampalarının kenarlarına ve su kenarındaki patikalara yığılmış binlerce fareyi gösteriyor.





BÖLGE SAKİNLERİ DE ŞAŞKIN

Karumba'da balıkçılık yapan bir kişi ABC North Oueensland'e yaptığı açıklamada, "Gerçekten kontrolden çıkıyorlar. Nehir kısmında tahammül edilemez bir koku var. İlk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

Bir başka bölge sakini ise, "Suda ve kıyı şeridinde ölü veya diri (ama bitkin) fareler gördük. Dört gün sonra aynı yere döndüğümüzde kumların üzerinde koşuyorlard. Bu nasıl oluyor gerçekten anlmaıyorum" diye konuştu.