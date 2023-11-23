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    4. Dayanılmaz bir koku yayılıyor! Avustralya sahillerinde ve yollarında milyonlarca ölü fareyle mücadele ediyor... "Kontrolden çıktı"

    Dayanılmaz bir koku yayılıyor! Avustralya sahillerinde ve yollarında milyonlarca ölü fareyle mücadele ediyor... "Kontrolden çıktı"

    23.11.2023 09:23 | Son Güncelleme:
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    Avustralya'nın Queensland eyaletinin Karumba bölgesi sahillerini ve yollarını adeta esir altına alan ölü farelerle mücadele etmek zorunda. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde sayıları milyonlara ulaşan fare ölülerinin fotoğraf ve videoları paylaşıldı. Yerel halk durumu bir salgın olarak nitelendirirken çevreye yayılan kötü kokudan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bazı bölgeler son günlerde artan fare ölümleriyle mücadele ediyor. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolar, çoğunlukla ölü ya da ölmek üzere olan ve sahillere, tekne rampalarının kenarlarına ve su kenarındaki patikalara yığılmış binlerce fareyi gösteriyor.

    Günün Trend Haberleri

    BÖLGE SAKİNLERİ DE ŞAŞKIN

    Karumba'da balıkçılık yapan bir kişi ABC North Oueensland'e yaptığı açıklamada, "Gerçekten kontrolden çıkıyorlar. Nehir kısmında tahammül edilemez bir koku var. İlk defa böyle bir şey gördüm" dedi.
    Bir başka bölge sakini ise, "Suda ve kıyı şeridinde ölü veya diri (ama bitkin) fareler gördük. Dört gün sonra aynı yere döndüğümüzde kumların üzerinde koşuyorlard. Bu nasıl oluyor gerçekten anlmaıyorum" diye konuştu.
    Queensland birkaç aydır fare ve fare vebası olarak tanımlanan hastalıkla mücadele ediyor; yağışlı mevsim ve bol hasat fareler için ideal üreme koşulları yaratıyor. Sidney Üniversitesi ekoloji profesörü Mathew Crowther, Yahoo'ya yaptığı açıklamada, "Çoğu kemirgen bitki örtüsünü ve böcekleri yiyor. Değişen iklim koşullarına hayvanlar hızla adapte oluyorlar. Bu yüzden hızla üreyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.
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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya fare Queensland
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