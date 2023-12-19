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    4. Demi Rose her zamanki gibi! Gömleğiyle göğüslerini zar zor örttü... Pozu sosyal medyada gündem yarattı

    Demi Rose her zamanki gibi! Gömleğiyle göğüslerini zar zor örttü... Pozu sosyal medyada gündem yarattı

    19.12.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Demi Rose yine geleneğini bozmadı ve sevenlerinin karşısına çıktığı pozlarla adından söz ettirdi. Yarı çıplak pozlarında göğüslerini gömleğiyle örtmeye çalışan Rose'nin pozları sosyal medyadan tam not aldı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak paylaşımları sayesinde her geçen gün takipçisi sayısı artan Rose kısa sürede fenomene dönüştü. 20 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim sık sık hayranlarının karşısına cesur pozlarıyla çıkıyor. Yine deniz kenarında cesur pozlar veren Rose'ın gönderisi hayranlarının beğenisini topladı.

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    Fenomen isim kavuniçi rengindeki gömleğiyle çıplak kalan üst bedenini örterken hayranlarının kalp atışlarını da hızlandırdı. Fenomen ismin pozları hayranlarının beğenisini kazandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Demi Rose
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