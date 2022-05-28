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  4. Demi Rose minik bikinisiyle kıskanılacak kıvrımlarını sergiledi!

Demi Rose minik bikinisiyle kıskanılacak kıvrımlarını sergiledi!

28.05.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Rose, sansasyonel fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan 27 yaşındaki model, minik bikinisiyle attığı video ile sosyal medyada gündem oldu.

Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Cuma günü İbiza'da vakit geçiren ünlü model, Instagram hikayesinde çarpıcı bir video paylaştı. 27 yaşındaki genç, Balear adasında geçirdiği süre boyunca kendini tepeden tırnağa videoya çekerken, kıvrımlarını örtmeye yetmeyen bikinisiyle rüzgarlı havadan kaçmaya çalıştı.

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Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.

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FOTOĞRAFLARLA DEMI ROSE

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Demi Rose
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