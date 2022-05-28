Demi Rose minik bikinisiyle kıskanılacak kıvrımlarını sergiledi!

Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Cuma günü İbiza'da vakit geçiren ünlü model, Instagram hikayesinde çarpıcı bir video paylaştı. 27 yaşındaki genç, Balear adasında geçirdiği süre boyunca kendini tepeden tırnağa videoya çekerken, kıvrımlarını örtmeye yetmeyen bikinisiyle rüzgarlı havadan kaçmaya çalıştı.
Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.
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