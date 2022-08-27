Demiryolu hattı için evinin yıkılması gerektiği söylendi! Hintli çiftçi tekerlekler üzerinde evini taşıdı

Hindistan’ın Sangrur bölgesinde çiftçilik yapan Sukhvinder Singh Sukhi isimli bir adam, Hindistan'ın en büyük demiryolu hattı olması beklenen Haryana, Pencap ve Jammu & Keşmir'den geçen önerilen Delhi-Katra otoyolunun tam ortasında bir mülke sahipti. İki yıl boyunca maddi ve manevi emek verdiği evinin yıkılmasını istemeyen adam evini tekerlekleri kullanarak mevcut konumundan birkaç metre dışarı taşımayı başardı. Böylece hem demiryolu inşa edildi hem de Sukhi evinde mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmeyi başardı.

TEKLİF EDİLEN PARAYI REDDETTİ

Hükümetin mülkün yıkılması halinde Sukhi’ye miktarı açıklanmyan bir meblağa para teklif ettiği belirtildi. Ancak Sukhi, sıfırdan inşa ettiği evi için çok büyük para harcadığını ve yeni bir eve taşınmak istemediğini söyleyerek mülkünü bulunduğu yerden ileriye taşıdı. Sukhi’in uygulaması Hindistan’ın diğer köylerinde de popüler oldu.

Sukhi hayatının iki yılını fiyatı 159 bin sterlin (yaklaşık 3milyon 393 bin TL) olarak açıklanan iki katlı evini inşa etmek için harcadı. Hayalindeki evden demiryolu projesi için vazgeçmek istemeyen Sukhi, mülkü tekerlekler kullanarak demiryolu rotasının dışına taşımayı başardı.