Deniz Akkaya neden hapse girdi? Deniz Akkaya cezaevinde ne kadar yatacak?

Ünlü isim Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışma sonucunda tedbirlere uymayan Akkaya'nın zorlama hapis yatacağı öğrenildi. Söylemesem Olmaz programının sunucularından olan Akkaya'nın program esnasında teslim olmaya gitmesi dikkat çekti. İşte merak edilenler...

DENİZ AKKAYA KAÇ GÜN HAPİS YATACAK?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve magazin programı severlerin dikkatle izlediği "Söylemesem Olmaz"ın yeni sezon sunucusu olan Deniz Akkaya'nın bu sabah programa gelmemesinin nedeni merak konusu oldu.

Deniz Akkaya'nın Beyaz TV'ye gelir gelmez alınacağı polis tarafından ifade edildi. Bunun üzerine programın yapımcısı Bilal Özbilge, ünlü isim Akkaya'ya ulaşamadı. Bir müddet sonra Akkaya Beyaz TV'ye evinden bağlandı ve konuşma yaptı.

İfadelerini savunduğunu belirten Akkaya, tedbir karar sürecinde konuşmaması gerektiğini, ancak buna uymayıp sosyal medyadan paylaşım yaptığı için ceza aldığını söyledi. İşte Akkaya'nın ifadeleri: "Bu konu bittikten sonra ben bu şahsı şikayet edeceğim. Lütfen herkes rahat olsun. Takım elbisemi giyip teslim olacağım. Herkes elini vicdanına koysun. Tabii ki teslim olacağım bizim kanuna karşı boynumuz kıldan ince. Benim davam her zaman bakidir. Çocuğum biraz üzgün, ağlıyor. Üç gün sonra bomba gibi döneceğim. Davam için ne gerekiyorsa, başıma ne gelirse gelsin duruşum aynıdır."

Söz konusu olayların ardından Deniz Akkaya'nın avukatı Muhammed Fatih Taşçı şu açıklamalarda bulundu: "Müvekkil Deniz AKKAYA hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz AKKAYA teslim olmuştur. Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir. "Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak. Deniz Akkaya, bugün karakola giderek teslim oldu. Eski manken 3 gün hapis yatacak."