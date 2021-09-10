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  4. Deniz Seki'nin paylaşımı olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Deniz Seki'nin paylaşımı olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

10.09.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Deniz Seki, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Seki'nin yüzündeki değişimi görenler, "Lütfen photoshop olsun" yorumunda bulundu.

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki'nin 'Mis gibi deniz havası' mesajıyla paylaştığı bu fotoğraf olay oldu.

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Yüzündeki değişimle dikkat çeken 50 yaşındaki Seki'ye, takipçilerinden adeta yorum yağdı.

"YERİNE ESTETİK FACİASI GELMİŞ"

Şarkıcının fotoğrafına, "Eğer photoshop yoksa çok üzücü, benim çok beğendiğim, sevdiğim Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş, çok üzücü çok", "Vallahi pes Deniz Seki, bu kadar oynamayın fotoğraflarla", "Deniz seki ile ne alaka, bu o olamaz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Deniz Seki ise gelen yorumlar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki Instagram
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