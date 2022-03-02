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Deniz Seki photoshopu yine abarttı! Rezil oldu

02.03.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Zaman zaman photoshopu ve filtreleri abartan ünlü şarkıcı, yeni paylaştığı fotoğrafıyla yine gündeme oturdu.

Aynanın önünde çekilen fotoğrafını 858 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Yeni hafta, yeni umutlar... Ayın son gününden, son soğuk havalarla vedalaşıp, bahara merhaba dediğimiz yeni bir günden herkese selam olsun" notuyla paylaşan Deniz Seki, yine filtre kullandığı iddialarıyla gündeme geldi.

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"ÇOK MU FİLTRELİYİZ?"

Takipçileri, kısa sürede 3 bine yakın beğeni alan ünlü şarkıcının paylaşımına, "Çok mu filtreliyiz?" ve "Ergenlik çağın mı?" gibi yorumlar yaptı. Seki, bu yorumlara cevap vermedi.

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NE PHOTOSHOPU?

51 yaşındaki ünlü şarkıcı, photoshop eleştirilerini soran gazetecilere "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" diyerek isyan etmişti.

PHOTOSHOP TERK ÜNLÜLER

Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.
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Deniz Seki
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