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  4. Denizde aşk! Josh Hutcherson sevgilisini öpmeye doyamadı

Denizde aşk! Josh Hutcherson sevgilisini öpmeye doyamadı

25.06.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Açlık Oyunları' filmlerinde Peeta Mellark karakterine hayat veren 28 yaşındaki genç oyuncu, pandeminin etkisi azalınca soluğu sevgilisiyle İbiza tatilinde aldı. Çiftin denizdeki samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine sahip olan 'Açlık Oyunları' filminin öne çıkan karakterlerinden biri olan Peeta Mellark ile tüm dünyada tanınan oyuncu Josh Hutcherson, İbiza'da sevgilisiyle çıktığı tatilde samimi şekilde görüntülendi.

Josh Hutcherson sevgilisini bir an olsun bırakmadı

Josh Hutcherson, kız arkadaşı Claudia Traisac ile romantik bir Ibiza kaçamağının tadını çıkarırken, aşk dolu bir görüntü sergiledi.
2015 yılında çıkmaya başlayan çift, Çarşamba günü lüks bir yatta sahile gittikten sonra aktör Ricardo Gómez de dahil olmak üzere arkadaşlarıyla deniz kenarında keyifli zaman geçirdi.
Açlık Oyunları film serisinin yıldızı olarak ün kazanan Josh, yüzmek için okyanusa atlamadan önce kız arkadaşıyla iskelede samimi anlar yaşadı.

JOSH HUTCHERSON KİMDİR?

JOSH HUTCHERSON KİMDİR?
Josh Hutcherson (Joshua Ryan Hutcherson) 12 Ekim 1992 tarihinde ABD., Union, Kentucky'de doğmuştur. Connor Isiah adında bir kardeşi vardır. Arabalardan, triatlon yarışmalarından, bovlingden, futboldan ve gitar çalmaktan hoşlanıyor.
Oyunculuğa 2000 yılında küçük televizyon rolleri ile başlamıştır. 2005 yılında Little Manhattan ve Zathura filmlerinde oynadığında tanınmaya başlamıştır.
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