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Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı

13.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerin telefonla son görüştükleri kişinin ardından 8 şüpheli daha gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 9 Haziran akşamı ailelerinin 2 genç hakkında kayıp ihbarında bulunduğu olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a çıktı, şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Serinhisar ilçesindeki su kuyusunda arama çalışması başlatıldı.

Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili kayıp ihbarı sonrası Serinhisar'daki ormanlık arazide yürütülen arama çalışmaları, ilçe girişindeki tarım arazisinde bulunan su kuyusuna kaydırıldı.

Gençlerin telefonla son görüşmeyi yaptıkları M.A'nın dün gözaltına alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 kişiyi daha yakaladı.

Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusuna atıldığının belirtilmesi sonrası şüphelilerin gösterdiği arazi çevresinde jandarma tarafından geniş güvenlik tedbiri alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri, içine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda iş makineleriyle çalışma başlattı.

Gençlerin olay yeri yakınlarına gelen ve fenalık geçiren yakınlarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

M.A'nın akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 10 yıl önce cezaevine girdiği, bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

- Kan izleri bulunmuştu

Acıpayam'da kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyle ilgili arama çalışmaları, Plaka Tanıma Sistemi'nden kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesinin ardından bu bölgedeki ormanlık alana genişletilmişti. Araç, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptıkları belirlenen M.A. gözaltına alınmıştı.

Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı

- Gençlerin telefonla son görüştükleri kişinin ardından 8 şüpheli daha gözaltına alındı

Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı

Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı

Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı

Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı

Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı

Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı

Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı

Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
cinayet polis

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