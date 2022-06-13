Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı

Acıpayam'da kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyle ilgili arama çalışmaları, Plaka Tanıma Sistemi'nden kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesinin ardından bu bölgedeki ormanlık alana genişletilmişti. Araç, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptıkları belirlenen M.A. gözaltına alınmıştı.

- Gençlerin telefonla son görüştükleri kişinin ardından 8 şüpheli daha gözaltına alındı

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