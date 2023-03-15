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Deprem sonrası ilk kez görüntülendi! Yeni Hatay Stadı'nın son hali yürekleri burktu

15.03.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri olan Atakaş Hatayspor'da birçok kayıp yaşanırken, takımın maçlarını oynadığı stadyumu olan Yeni Hatay Stadı'nın son hali görenlerin yüreklerini burktu. İşte detaylar...

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da büyük bir hüzün var. Binlerde kişinin hayatını kaybettiği şehirde, felaketten saatler önce, Atakaş Hatayspor’un Yeni Hatay Stadı’nda karşılaştığı Kasımpaşa’yı yenmesiyle yaşanan büyük sevinç, hafızalarda kaldı.

BİR ÇOK KAYIP VAR...

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Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren bordo beyazlı ekip, ligin 23. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun son dakikada attığı frikik golüyle mağlup etmişti. Galibiyetten saatler sonra büyük deprem felaketi meydana geldi. Depremde Atsu, Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve kulüpte görev olan birçok kişi, enkazda can verdi.

O günden bu yana Hatayspor Stadyumu'nda derin bir sessizlik hakimken, stadyumun son hali herkesin yüreğini burktu.

İŞTE DEPREM SONRASI YENİ HATAY STADI

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