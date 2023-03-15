Deprem sonrası ilk kez görüntülendi! Yeni Hatay Stadı'nın son hali yürekleri burktu

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da büyük bir hüzün var. Binlerde kişinin hayatını kaybettiği şehirde, felaketten saatler önce, Atakaş Hatayspor’un Yeni Hatay Stadı’nda karşılaştığı Kasımpaşa’yı yenmesiyle yaşanan büyük sevinç, hafızalarda kaldı.

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Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren bordo beyazlı ekip, ligin 23. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun son dakikada attığı frikik golüyle mağlup etmişti. Galibiyetten saatler sonra büyük deprem felaketi meydana geldi. Depremde Atsu, Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve kulüpte görev olan birçok kişi, enkazda can verdi.

O günden bu yana Hatayspor Stadyumu'nda derin bir sessizlik hakimken, stadyumun son hali herkesin yüreğini burktu.

İŞTE DEPREM SONRASI YENİ HATAY STADI