Derbi sonrası kameraların karşısına geçti! Dursun Özbek'ten canlı yayında Ali Koç'a olay sözler

"KAOS'TAN BESLENENLER Mİ VAR?"

"Dedikleri doğruysa, beIN Sports'tan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz. Bu itibarla çağrı yapıyorum. Olay en ufak detayına kadar incelesin, en ufak detayına kadar. Bu manada en azından, 2024'e girerken bu tip tartışmalardan, bu tip pozisyonlardan yorumladım. Daha temiz bir lig olsun. Elimizde her şey var. Bunun çalışması, çalıştırılmaması konusunda tereddütlerimiz var. Kaostan, karışıklıktan beslenenler mi var? Bu işin takipçisi olacağız. Sadece Galatasaray'ın değil, tüm takımları ilgilendiren bir problem. VAR'ın performansı yüksek olması, daha iyi çalışabilmesi için çekilen bütün görüntülerin VAR'ın önüne akması lazım."