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Derbi sonrası kameraların karşısına geçti! Dursun Özbek'ten canlı yayında Ali Koç'a olay sözler

25.12.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken karşılaşmanın ardından ilk kez konuşan Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Maçın 22. dakikasında Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyona değinen Özbek, Ali Koç'a da göndermede bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 0-0 biten derbinin ardından ilk kez konuştu. Başkan Özbek açıklamasında Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyona değinirken, Ali Koç'a da göndermede bulundu.

İŞTE SÖZLER...


Canlı Skor

"SANİYEDE GEÇİP GİDİYOR" 

"SANİYEDE GEÇİP GİDİYOR" 

"Derbi, çok güzel olmadı. Performans yüksek değildi ama mücadele vardı. Dünkü mücadeleye damgası vuran Icardi'ye yapılan penaltı. Buradan özellikle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum, futbolun içinde olan kişiler, bunlar işte TFF, naklen yayın kurumu, kulüpler, kamu... Bir şeye dikkat edilsin. Futbol hassas bir oyun. Oynanıyor, saniyede geçip gidiyor. Türkiye'de 81 milyon futbolla ilgili. Onun için bazı hareketlerle, bazı hassasiyetlerin üzerinde durmak lazım, bazı hareketlerden kaçınmak lazım."

"ICARDI'YE SAĞ KROŞE VURDU" 

"ICARDI'YE SAĞ KROŞE VURDU" 

"Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunları olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Dünkü yorumcuları da dinledim. Bu kadar açık, net bir hareketin hakem tarafından görülmesi gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var. Tüm bu pozisyonların detayını görmesi ve hakemi ikaz etmeliydi. Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için, büyük katkı sağladım. Soru işareti olan kısım şu, maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem. VAR'da bulunan kişiler bu pozisyonları izledi mi? Bu hareket çok net. Dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gitmedi, VAR'daki hakemler tam süzemedi pozisyonu. O yüzden icraatte bulunmadılar."

"KAOS'TAN BESLENENLER Mİ VAR?" 

"KAOS'TAN BESLENENLER Mİ VAR?" 

"Dedikleri doğruysa, beIN Sports'tan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz. Bu itibarla çağrı yapıyorum. Olay en ufak detayına kadar incelesin, en ufak detayına kadar. Bu manada en azından, 2024'e girerken bu tip tartışmalardan, bu tip pozisyonlardan yorumladım. Daha temiz bir lig olsun. Elimizde her şey var. Bunun çalışması, çalıştırılmaması konusunda tereddütlerimiz var. Kaostan, karışıklıktan beslenenler mi var? Bu işin takipçisi olacağız. Sadece Galatasaray'ın değil, tüm takımları ilgilendiren bir problem. VAR'ın performansı yüksek olması, daha iyi çalışabilmesi için çekilen bütün görüntülerin VAR'ın önüne akması lazım."

"ONLARI, BUNLARI TOKATLAYIN DEDİ" 

"ONLARI, BUNLARI TOKATLAYIN DEDİ" 

"Djiku sağ kroşe attı. Geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşların çağrısı vardı. Onları bunları tokatlayın dedi. Frankofon bir arkadaş, tam anlamamış demek ki, saha içinde bunu uygulamaya kalktı. Keşke bu tartışmalara mahal vermeseydik. Spor mecralarında giderek yakışmayan hareketler çoğalıyor, köpürüyor. İşi bu seviyeye getirmeyelim. İtidal diyorum. Bu tür mesajlar vermeyelim. Topluma verdiğimiz mesajlar çok önemli. 81 milyon futbolla ilgili. O itibarla en azından ligin ikinci yarısının daha dostça, kardeşçe, iyi geçinmemizi tavsiye ediyorum. Galatasaray olarak biz öyle davranacağız."

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MAÇLARI" 

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MAÇLARI" 

"Galatasaray - Fenerbahçe maçları dünyanın en önemli maçlarından birisi. Peşpeşe gelmesi pek iyi değil. Bir lezzeti olması lazım derbinin. Böyle denk geldi. Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacağız. Güzel bir maç olsun. Buradaki maçtan daha güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Daha keyifli olacaktır. Neticede bir Süper Kupa. İki şampiyon takım oynayacak. İki takımın performansından kimse memnun değil, bu kez bir numara performanslar göreceğimizi umuyorum."

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