Derbide son düdük geldi, Rıdvan Dilmen iki takıma da giydirdi! "Dünya derbisini yurtdışından biri izlese..."

''BİR MAÇTA OYUN ANCA BU KADAR DURABİLİR''

"İki takım şunda da rekor kırdı. Bir maçta anca bu kadar çok faul olur. Oyun ancak bu kadar durabilir. Bir maçta ancak bu kadar geri pas olabilir. Bir maçta da topun oyundan az kalma süresi ancak bu kadar düşük olur. İlk yarı 22 dakika oyun oynandı."