Derbide son düdük geldi, Rıdvan Dilmen iki takıma da giydirdi! "Dünya derbisini yurtdışından biri izlese..."

Ligin 18. hafta maçında merakla beklenen mücadelede Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelirken mücadele başladığı skorla 0-0 berabere bitti.
Tam 45 faulün yapıldığı karşılaşmada iki takımın da ortaya koyduğu oyun eleştirilirken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de maçın ardından TV 8.5 ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Dilmen açıklamasında "Bu yıl tekrar kırılmamak üzere iki takım da rekor kırdı. İki teknik adama da ligin 17. haftasında size 44 puan vereyim deselerdi 40'a da razıyım derlerdi." ifadelerini kullandı.
"Bu yıl tekrar kırılmamak üzere iki takım da rekor kırdı. İki teknik adama da ligin 17. haftasında size 44 puan vereyim deselerdi 40'a da razıyım derlerdi."
"TFF çıkıp demiş ki 'siz aranızda oynadığınız maçlarda kim kimi yenerse şampiyon olun, ama iki maçta berabere biterse atabildiğiniz kadar atın genel averaja bakarız' demiş. Çünkü izlediğim maçlarda bunu düşünüyorum. İlk yarı 20 faul, birkaç tartışma vardı. Sadece 1 dakika uzattı. İkinci yarı 6.5 dakikanın zaten 3.5 dakikası da oynanmadı. Hakem maç bitsin diyor. Oyun durdukça rahatlıyor hakem."
"İki takım şunda da rekor kırdı. Bir maçta anca bu kadar çok faul olur. Oyun ancak bu kadar durabilir. Bir maçta ancak bu kadar geri pas olabilir. Bir maçta da topun oyundan az kalma süresi ancak bu kadar düşük olur. İlk yarı 22 dakika oyun oynandı."
"Bugün dünya derbisini yurtdışından birileri izlese hatta çocuklarına seyrettirse çocuklarını erkenden uyuturlar. Çocuklar mis gibi uyurlar. Mışıl mışıl uyursun."
"Herkes bu maçı farklı bir maç bekliyordu. Pozisyonlu, aksiyonlu olacak sandık. Kadroları görünce de bunu dedik. Ama tam tersi oldu hepsi."