Dev gemiden aşağıya düştü! Geri dönüp aramaya başladılar: Tekirdağ'da korku dolu gece...

Tekirdağ denizinde dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Şarköy ilçesi açıklarında seyreden ‘Sun Princess’ isimli kruvaziyerdeki bir kişinin denize düştüğü anonsu üzerine panik yaşandı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şarköy ilçesi açıklarında meydana geldi.

Yunanistan’ın Suda Adası’ndan İstanbul’a doğru giden 345 metre uzunluğunda, 48 metre genişliğindeki 'Sun Princess' isimli kruvaziyer gemisinde bir yolcunun denize düştüğüne dair anons yapıldı.

GERİ DÖNÜP ARAMAYA BAŞLADILAR

Anonsun ardından 6 bin yolcu kapasiteli gemi, seyir takip verilerine göre, rotasını değiştirerek olayın yaşandığı noktaya geri döndü.

Geminin acil müdahale ekibi harekete geçerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgeye sevk edilerek, arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

GEMİ DURDURULDU, SESLER KESİLDİ... DİDİK DİDİK ARIYORLAR

Gemide bulunan yabancı uyruklu bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gemi durdu ve 8 arama botu var. Projektörler yanıyor. Gürültüyü önlemek için odadaki klimaları kapattılar” ifadelerini kullandı.

Gemi saat 06.00 sıralarında Tekirdağ Limanı’na geldi.

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Yunanistan gemi Kruvaziyer
