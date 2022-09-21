Dış görüntüsü nedeniyle zorbalığa uğradığını itiraf etti! “Bana kırkayak diyorlar”

TikTok’ta Akon’un “Lonely” şarkısıyla dans ettiği bir video yayınlayan Emmie, gövde boyunun bedeninin alt kısmına göre daha uzun olması nedeniyle zorbalığa uğradı. Sosyal medya kullanıcılarının “kırkayak” benzetmesi yaptığı Emmie, paylaşımında boyunun sanıldığı kadar uzun olmadığını dile getirerek kendisini savundu. Sosyal medya paylaşımında 22 yaşındaki Emmie, “Uzun bir gövdem var ve bu görüntüden çok memnunum. Herkes bunun hakkında yorum yapıyor. Bana kırkayak diyorlar,çok teşekkür ederim. Uzun bir gövdem var ve buna bayılıyorum. Ayrıca kısa bacaklarım var. Bunu da seviyorum.” dedi.