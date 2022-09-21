Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dış görüntüsü nedeniyle zorbalığa uğradığını itiraf etti! “Bana kırkayak diyorlar”

Dış görüntüsü nedeniyle zorbalığa uğradığını itiraf etti! “Bana kırkayak diyorlar”

21.09.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta yaşayan Emmie isimli bir kadın dış görüntüsünde farklılık sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Kısa bir bluz ve minicik bir şortla yaptığı paylaşımın sonrasında dikkatleri üzerine çeken Emmie sosyal medya kullanıcılarının olumsuz eleştirilerine maruz kaldı.

TikTok’ta Akon’un “Lonely” şarkısıyla dans ettiği bir video yayınlayan Emmie, gövde boyunun bedeninin alt kısmına göre daha uzun olması nedeniyle zorbalığa uğradı. Sosyal medya kullanıcılarının “kırkayak” benzetmesi yaptığı Emmie, paylaşımında boyunun sanıldığı kadar uzun olmadığını dile getirerek kendisini savundu. Sosyal medya paylaşımında 22 yaşındaki Emmie, “Uzun bir gövdem var ve bu görüntüden çok memnunum. Herkes bunun hakkında yorum yapıyor. Bana kırkayak diyorlar,çok teşekkür ederim. Uzun bir gövdem var ve buna bayılıyorum. Ayrıca kısa bacaklarım var. Bunu da seviyorum.” dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Emmie’nin vücut yapısının farklılığı karşısında şaşırdıklarını dile getirerek gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Aman Tanrım, hayatımda gördüğüm en uzun gövdeye sahipsin!” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İlginç bir vücut yapısı” dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Gözyaşları içinde anlattı! “Bu hafta her gece...”

Gözyaşları içinde anlattı! “Bu hafta her gece...”

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Eski yetişkin film yıldızıydı! Olay açıklama...“Yüzde yüz sahte”

Eski yetişkin film yıldızıydı! Olay açıklama...“Yüzde yüz sahte”

İlginizi Çekebilir

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.