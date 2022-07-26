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  4. Dış görünüşü nedeniyle yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali herkesi şaşırttı

Dış görünüşü nedeniyle yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali herkesi şaşırttı

26.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görünüşünü ve zihinsel kabiliyetini etkileyen bir doğum kusuru olan Zanziman Ellie, zalim zorbaların hayatını mahvetmesinin ardından hayvanlar arasında olmak için defalarca ormana kaçtı. Yıllarca insanlardan uzakta tek başına ormanda yaşayan ve kırmızı et tüketerek yaşamını devam ettiren Ellie, topluma dönmeye karar vererek son haliyle herkesi şaşırttı.

Ruanda’da 1999 yılında dünyaya gelen ve dış görünüşünü etkileyen nadir bir mikrosefali sendromu ile doğan Zanziman Ellie, yaşadığı köyde farklılıkları nedeniyle zorbalığa uğradı. Bebeklik döneminden itibaren kafası bedeninden küçük olan Ellie, ergenlik dönemine geldiğinde saklanmak ve kaçmak zorunda kaldı.

BELGESEL HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Zeka geriliği olduğu için okula kabul edilmeyen Ellie, hiçbir eğitim almadan ormanda vahşi hayvanlarla birlikte yaşadı.
Gerçek hayattaki Mowgli olarak adlandırılan Ellie, insanlarla iletişim kurmuyordu. Ormanda hayvanları avlayarak ve toplayıcılık yaparak hayatta kalan Ellie’in yaşamı The Jungle Book belgeseliyle tamamen değişti.

KÖYÜNE GERİ DÖNDÜ

KÖYÜNE GERİ DÖNDÜ
Belgesel ekibinin Afrika ülkesinde gerçekleştirdiği çekimlerin sonrasında Ellie’in hayatı bir anda viral oldu.
Belgeselin dünyanın dört bir noktasında yayınlanması üzerine insanlar çocuğun ailesiyle birlikte yeni bir hayat inşa edebilmesi için bağış kampanyaları düzenledi.
Ellie, toplanan bağışlarla köyüne geri döndü ve özel eğitime gereksinim duyan çocukların gittiği bir okulda eğitim almaya başladı.
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