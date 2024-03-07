Diskalifiye nefreti... Survivor Seda'nın Pınar'a hareketi olay oldu! "Pislik..."

Survivor All Star'da yarışmaya dahil olduktan kısa süre sonra Pınar ile gerilen Sema bir gece yarısı Pınar'la kavgaya tutuştu. Sema Pınar'ı tekmeledi, ortalık karıştı ve ikili zor ayrıldı.
Sema bu olaydan sonra yarışmadan diskalifiye edilince karşı takımda olan ikizi Seda çok sinirlendi. Pınar'a sert ifadeler kullanan Seda yarış sırasında Pınar ile karşı karşıya geldi.
Atışlarda öne çıkan ve Pınar'ı yenen Seda'nın sevinci ve hareketleri sosyal medyayı salladı. Kumu ezerek tekme atan ve sonunda "Pislik" diyen Seda'ye tepki ve destek bir aradaydı.
Seda'nın hareketine "Pınar hak ettiğini alıyor" diyenler olduğu kadar "Yuh çok itici" diyenler de oldu.
Seda yarış sonrası "O çok daha fazlasını hak ediyor da çocuklara kötü örnek olmak istemiyorum" ifadelerini de kullandı.