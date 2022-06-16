YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

16.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Ayten Elhaman: - "Bayram oğlum, beni duyuyorsan kaçıp gel. Burada güçlü devletimiz var" - Anne Pınar Biçer: - "Kızım beni görüyorsan, duyuyorsan gel devletimize teslim ol"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1018. gününde devam ediyor.

Eylemde yer alan anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 5 yıldır haber alamadığını, evladının elinden alındığını anlattı.

Anne ve babalar olarak eylemden vazgeçmeyeceklerini kaydeden Elhaman, mücadeleleriyle evlatlarını alacaklarını belirtti.

Son nefesine kadar oğlunu arayacağını ifade eden Elhaman, "Bayram oğlum, beni duyuyorsan kaçıp gel. Burada güçlü devletimiz var. Seni hasretle bekliyoruz. Kokuna hasret kaldım. HDP ve PKK bilsin ki biz vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımızı alacağız." diye konuştu.

Van'dan gelerek eylem yapan anne Pınar Biçer ise 7 yıl önce 18 yaşında Adana'dan kandırılarak dağa götürülen kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdürdüğünü kaydetti.

Biçer, "PKK ve HDP kızımı götürdü. Kızımı istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Kızım beni görüyorsan, duyuyorsan gel devletimize teslim ol. Devletimiz çok güçlüdür." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

- Anne Ayten Elhaman: - "Bayram oğlum, beni duyuyorsan kaçıp gel. Burada güçlü devletimiz var" - Anne Pınar Biçer: - "Kızım beni görüyorsan, duyuyorsan gel devletimize teslim ol"

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:01
Sabah
04:49
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:50
Yatsı
21:31

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Perşembe

Aslan Eczanesi
Yenisehir
Ufuk Eczanesi
Yenisehir
Uzman Eczanesi
Baglar
Sağlık Eczanesi
Baglar
Doğumevi Eczanesi
Baglar
Zin Eczanesi
Kayapinar
İskan Mafrak Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.