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Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

30.09.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ali İhsan Su: - "Bugün dünyanın her yerinde kan ve gözyaşı var. Tüm bunların dinmesi ve insanlığın huzur bulması ancak Peygamber efendimizin tebliğ ettiği yüce dinimizin tüm gönüllere şifa vermesiyle mümkün olacaktır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" temalı program düzenlendi.

İl Müftülüğünce Kayapınar İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Peygamberi sevmek onun ahlakıyla ahlaklanmak ve yolundan gitmenin çok önemli olduğunu anlattı.

Su, şöyle konuştu:

"Tüm insanlığın ve bizlerin Peygamber efendimizi çok daha iyi tanımaya, özümsemeye ihtiyacı var. Bugün dünyanın her yerinde kan ve gözyaşı var. Tüm bunların dinmesi ve insanlığın huzur bulması ancak Peygamber efendimizin tebliğ ettiği yüce dinimizin tüm gönüllere şifa vermesiyle mümkün olacaktır. Bu anlamda yüce Peygamberimizi anlamak, yüce ahlakını kendimize ahlak edinmek hepimizin kurtuluşu için en büyük yoldur."

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ise Mevlid-i Nebi Haftası'nın Peygamberi tanıma ve anlama haftası olduğunu belirterek, "Çünkü o insanı insan yapan bütün değerleri kendinde toplamış olan yüce bir şahsiyettir. Mevlid-i Nebi insanlığın doğumudur. Peygamberimizin söz ve uyarıları, örnek ahlakı, davranışı ve rehberliği sayesinde insanlık yeniden doğmuştur." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt da programda konferans verdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Sani Akın ve Mehmet Demir, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

- Vali Ali İhsan Su: - "Bugün dünyanın her yerinde kan ve gözyaşı var. Tüm bunların dinmesi ve insanlığın huzur bulması ancak Peygamber efendimizin tebliğ ettiği yüce dinimizin tüm gönüllere şifa vermesiyle mümkün olacaktır"

Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

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Diyarbakır Mevlid-i Nebi Haftası

Diyarbakır Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:07
Öğle
12:14
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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