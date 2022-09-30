YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

30.09.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, seyir halindeki pamuk yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Batman kara yolunun Bismil ilçe girişinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki 47 NL 111 plakalı pamuk yüklü tırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek, itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'da pamuk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:07
Öğle
12:14
İkindi
15:35
Akşam
18:12
Yatsı
19:27

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Cuma

Kurtuluş Eczanesi
Yenisehir
Ufuk Can Eczanesi
Yenisehir
Diyapoğlu Eczanesi
Baglar
Mervenur Eczanesi
Baglar
Arzu Eczanesi
Baglar
Özer Eczanesi
Kayapinar
Rabia Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.