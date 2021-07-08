Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor! Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?

Özellikle son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle oldukça popüler hale gelen Doğu Ekspresi seferleri pandemi nedeniyle bir yıldır durdurulmuştu. Koronavirüs aşısının giderek yaygınlaşması ve tedbirlerin yavaş yavaş gevşetilmesiyle beraber Doğu Ekspresi de seferlerine yeniden başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, Doğu Ekspresi seferleri Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Doğu Ekspresi'nden bilet almak için TIKLAYIN!

Doğu Ekspresi raylara geri dönüyor!

Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergâhı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars’tan oluşuyor. Ara duraklarda birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkabiliyor.

Doğu Ekspresinin geçiş güzergâhında bulunan Erzincan'da özellikle turizmcilerin uzun süredir beklediği seferler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı'nca alınan karar gereğince 12 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'dan hareket ederek Kars'a gelecek.

Doğu Ekspresinin uzun bir aradan sonra 13 Temmuz 2021 tarihinde Erzincan'da olacağı belirtildi.

2021 Doğu Ekspresi bilet fiyatları Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2021 rakamlarına göre 48 - 188 lira arasında değişiklik gösteriyor.