Doğumhanede bebeğini görünce şaşkına döndü! “Farklı bir şeyler olduğunu anladım”

İngiltere’nin West Yorkshire şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Hannah Doyle sancılarının artması üzerine hastaneye gitti ve doğumu hemen başladı. Doğum sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmadığını dile getiren Doyle, bebeğinin yüzünü ilk kez gördüğünde bir gariplik olduğunu hissetti. Bebeğin gözlerindeki ve yüzündeki şişkinliği fark eden anne durumu doktora sorduğunda ise minik Zander’e “Kromozom Silme Sendromu” adı verilen nadir bir durumun teşhisi konuldu. Bebeğiyle mutlu bir aile olduklarını ifade eden Doyle şimdilerde sosyal medyadan Zander gibi daha az kromozomla doğan diğer bebeklerin daha iyi anlaşılabilmesi için sendroma ilişkin farkındalık yaratan paylaşımlar yapıyor.

“ÇOK ŞAŞIRDIM”

Bebeğiyle ilk karşılaşmasında çok şaşırdığını dile getiren Hoyle, “Onu kucağıma aldığımda diğer bebeklerden farklı olduğunu gördüm. Anında farklı bir şeyler olduğunu anladım. Gözlerine baktığımda inanılmaz şişkindi. Teşhisi öğrendiğimde çok şaşırdım. Bu olasılığın her zaman var olduğunu biliyordum ama onunla karşılaşmak tüm duygularımı alt üst etti. Şimdi o da ben de çok mutluyuz” dedi.