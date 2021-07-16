Doja Cat dudak uçuklatan şeffaf ebisesiyle kıvrımlarını sergiledi!

Doja Cat geceye alt kısmı bikini tarzı bir iç çamaşırı, üzeri ise transparan ve vücudu açıkta bırakan zikzak desenli bir kostümle katıldı.

TikTok sayesinde Say So şarkısını her yerde duyduğumuz, ondan önce Juicy ve Mooo gibi şarkıları için çektiği videolarla internet dünyasının popüler isimlerinden olan Doja Cat, sosyal medyada en çok dinlenen isimler arasında.