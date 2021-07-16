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  4. Doja Cat dudak uçuklatan şeffaf ebisesiyle kıvrımlarını sergiledi!

Doja Cat dudak uçuklatan şeffaf ebisesiyle kıvrımlarını sergiledi!

16.07.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Rapçi Doja Cat, Los Angeles'taki "Pretty Little Thing" etkinliğine neredeyse hiç görünmeyen bir elbiseyle katılarak ağızları açıkta bıraktı.

Aykırı halleriyle dikkat çeken ünlü sanatçı için cesur stil çok normal.

Doja Cat

Winnie Harlow'un yeni Pretty Little Thing koleksiyonu için dün akşam Los Angeles'ta bir etkinlik düzenlendi.
Doja Cat geceye alt kısmı bikini tarzı bir iç çamaşırı, üzeri ise transparan ve vücudu açıkta bırakan zikzak desenli bir kostümle katıldı.
Kostümünü bileklerini iple saran taşlı bir ayakkabıyla tamamlayan ünlü Rapçi gecenin önüne geçen isim oldu.
TikTok sayesinde Say So şarkısını her yerde duyduğumuz, ondan önce Juicy ve Mooo gibi şarkıları için çektiği videolarla internet dünyasının popüler isimlerinden olan Doja Cat, sosyal medyada en çok dinlenen isimler arasında.
2019 çıkışlı Hot Pink albümüyle “hot girl summer” akımının soundtrack’i haline gelen şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ünlü isim, Rap dünyasını erkek tekelinden alan kadın rapçiler arasında.
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