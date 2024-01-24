Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan yeni yaşını lüks tatilde kutladı! Görenler "Kendine ne yaptın" dedi

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyetede lüks bir hayat yaşıyor.
2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğuna anne olan Yasemin Özilhan uzun süredir ekranlardan uzakta.
Ancak sosyal medyada aktif olan sosyetik isim gerek ev halleriyle gerek lüks tercihleriyle gerekse de değişimiyle gündemden düşmüyor.
Genel olarak doğal görünümüyle dikkat çeken ve beğeni toplayan Özilhan son haliyle şoke etti. Doğum gününü Maldivler'deki lüks tatilinde kutlayan eski oyuncunun son haline yorum yağdı.
Yasemin Özilhan'ın son halini görenler "Bu kim?", "Kendine yazık etmiş", "Kendine ne yaptın?é yorumlarında bulundu.