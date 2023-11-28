Dolandırıcılık davasında Semih Kaya, Seçil Erzan'ı suçladı! ''Çantamdan GPS cihazı çıktı''

Seçil Erzan'ın 200 bin dolarlık fon getirisini mavi çanta içinde kendisine verdiğini belirten Kaya, bu parayı aldıktan sonra Denizbank'taki hesabına yatırdığını söyledi. Çantayı Seçil Erzan'a geri vermek isteyince, Erzan'ın "Çanta sende kalsın" dediğini söyleyen Kaya, ertesi gün havalimanında çantasından ses gelmesi üzerine GPS cihazı bulduğunu belirterek "Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm" dedi. Eski futbolcu Semih Kaya'nın adı, yüksek kar getirili fon vaadiyle banka şube müdürü Seçil Erzan'ın bir numaralı sanık olduğu ve spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurlu davanın iddianamesinde yer almıyor. Ancak iddianamede, Seçil Erzan'ın ifadelerinde ismi geçen Semih Kaya'nın olaya ilişkin soruşturma aşamasında "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.



TOPLAM 6 KEZ PARA VERMİŞ Semih Kaya 25 Mayıs 2023'te avukatı eşliğinde savcılığa verdiği ifadesinde, Seçil Erzan'ı Galatasaray'da oynarken Denizbank Şube Müdürü olarak tanıdığını ve 2011-2017 yılları arasında birçok kez bankacılık işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra yurtdışına gittiğini, dönünce tekrar aynı bankayla çalıştığı için Erzan ile iletişiminin devam ettiğini ifade eden Kaya, Nisan 2022'de kur korumalı mevduat fonuna para yatırmasından iki hafta sonra Seçil Erzan'ın kendisini arayarak banka bünyesinde bir fon olduğunu ve yüksek getirisi olduğunu söylediğini anlattı. Kaya, Seçil Erzan ile yüz yüze görüştükten sonra bu fona yatırması için toplam 6 kez para verdiğini söyledi.

"SEÇİL, SAKLI FONA PARA YATIRMAM İÇİN İKNA ETTİ" Semih Kaya, ilk olarak 2022 Nisan ayında 300 bin dolar parasını çekip Erzan'a Florya Şubesi'ndeki odasında bizzat elden teslim ettiğini, Erzan'ın kendisine kaşeli ve ıslak imzalı bir belge verdiğini, parayı verirken bir kişinin daha odada olduğunu, saklamalı fondan haberi olan bu kişiyle tokalaştığını, Erzan'ın bu kişiyi Ali'nin kardeşi Atilla olarak tanıttığını belirtti. Erzan'ın yatırdığı parayı vade sonunda yüzde 7.5 kar ile geri alacağını vaat ettiğini de söyleyen Kaya, "Hiçbir maddi kaybımın olmayacağını söylemişti. O sırada banka bünyesindeki fon hesabındaki parayı vade sonunu beklemeden (üç aylık bir vadesi vardı) bozdurup kendisine vermemi ve bu parayı da saklı fona yatırmama ikna etti. Mayıs ayında banka bünyesinde bulunan 1 milyon 200 bin euro paramı dolara çevirip banka içerisinden çekip Seçil Erzan'a teslim ettim" diyerek elinde belge olduğunu söyledi.

"FON GETİRİSİ OLARAK ÖDEMELER YAPTI, NE KADAR ÖDEME YAPTI BİLMİYORUM" Kaya, Florya Şubesi'ndeki hesabını Seçil Erzan'ın 2022 Temmuz'da tayin olmasıyla Levent Şubesi'ne taşıdığını ifade ederek, "Fona para yatırdıktan sonra hemen hemen her hafta Seçil'in yanına gidiyordum. 2022 Temmuz ayında 2 kez Seçil'e Levent'teki odasında elden ödeme yaptım. İlkinde 700 bin dolar, ikincisinde 600 bin dolar şeklinde ödeme yaptım. Ödeme yaptığım zaman her seferinde Seçil Erzan'dan ödeme yaptığıma dair belge aldım. 2022 Ağustos ayında da beşinci kez 600 bin dolar ödeme yaptım, yine aynı ay içerisinde altıncı kez 600 bin dolar ödeme yaptım. Bu ödeme bedellerini tam olarak hatırlamıyorum. Bir tanesi 500 bin dolar da olabilir. Seçil Erzan'dan ödemelere ilişkin ıslak imzalı belgeleri aldım. Seçil Erzan zaman zaman bana fon getirisi altında bir takım ödemeler yaptı. Tam olarak ne zaman, ne kadar ödeme yaptığını bilmiyorum" dedi.

"4 MİLYON 100 BİN DOLAR VERDİM, 530 BİN DOLAR ALACAĞIM KALDI" Kaya, kendisinin de toplamda ne kadar ödeme yaptığını bilmediğini öne sürerek, Erzan'ın yanında bulunan ve banka çalışanı olarak bildiği Ali Yörük'e 1 milyon 200 bin doları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde elden teslim ettiğini, yaptığı 6 ödeme dışında Erzan'ın yönlendirmesiyle 2022 yılı sonlarına doğru 355 bin doları Ali Yörük'ün hesabına EFT yaptığını, toplamda Erzan'a saklamalı getirili fona yatırması için 4 milyon 100 bin dolar para verdiğini, Seçil Erzan'ın da kendisine 3 milyon 500 bin dolar parayı geri ödediğini, bunu fon getirisi olarak geri ödediğini, 530 bin dolar alacağının kaldığını söyledi.