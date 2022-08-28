Dua Lipa arkadaşlarıyla tatilde! Herkesin gözdesi oldu

Stiliyle ezberleri bozan Dua Lipa turne yorgunluğunu arkadaşlarıyla tatilde atıyor. Yıllar öncesinin podyumlarında görülen parçaları kendi stiline göre kombinleyen Dua Lipa yeşil kesik mayosuyla da herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Aslen Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa tatildeki doğal görünümüyle de hayranlarından tam not almayı başardı.

DENİZ KEYFİ

Ibiza'da arkadaşlarıyla yatta görüntülenen Dua Lipa tüm gün denizdeydi. Bir denize girip bir çıkan Lipa güzelliğiyle ve rahatlığıyla ilgi odağı oldu.

27 yaşındaki şarkıcı Chopova Lowena marka kırmızı ve mor tasarım baskılı ve boyundan askılı, limon yeşili oyuk bir mayo giydi.

Şarkıcı, çeşitli su sporlarının keyfini çıkarırken bir yandan da arkadaşlarıyla sohbetteydi.

Dua gün boyunca, doğal görünümünü ortaya koyarken makyaj yapmamayı tercih etti. Şarkıcının takı tercihi de oldukça azdı.