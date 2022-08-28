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Dua Lipa arkadaşlarıyla tatilde! Herkesin gözdesi oldu

28.08.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Dua Lipa, arkadaşlarıyla denizde eğlence dolu bir gün geçirdi. Geçtiğimiz günlerde 27 yaşına basan Lipa, yeşil bir mayo içinde kıvrımlarını sergilerken tüm gün denizin içinde eğlendi.

Stiliyle ezberleri bozan Dua Lipa turne yorgunluğunu arkadaşlarıyla tatilde atıyor. Yıllar öncesinin podyumlarında görülen parçaları kendi stiline göre kombinleyen Dua Lipa yeşil kesik mayosuyla da herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Aslen Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa tatildeki doğal görünümüyle de hayranlarından tam not almayı başardı.

DENİZ KEYFİ

Ibiza'da arkadaşlarıyla yatta görüntülenen Dua Lipa tüm gün denizdeydi. Bir denize girip bir çıkan Lipa güzelliğiyle ve rahatlığıyla ilgi odağı oldu.
27 yaşındaki şarkıcı Chopova Lowena marka kırmızı ve mor tasarım baskılı ve boyundan askılı, limon yeşili oyuk bir mayo giydi.
Şarkıcı, çeşitli su sporlarının keyfini çıkarırken bir yandan da arkadaşlarıyla sohbetteydi.
Dua gün boyunca, doğal görünümünü ortaya koyarken makyaj yapmamayı tercih etti. Şarkıcının takı tercihi de oldukça azdı.
Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde 27. yaşına bastı. Nisan 2018'de Calvin Harris ile birlikte çıkardığı "One Kiss" şarkısıyla İngiltere'de bir numaraya yükselen şarkıcı, geçen günlerde "Kosova Fahri Büyükelçisi" unvanını almıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa stil
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