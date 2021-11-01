Dua Lipa kalçasına kadar olan dekoltesini göstermek için yerlere yattı

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Cesur giyim tarzı ve davranışlarıyla dikkat çeken şarkıcı Cadılar Bayramı için de iddialıydı. 26 yaşındaki şarkıcı sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Instagram hesabında 74.1 milyon takipçisi bulunan Dua Lipa hayatına dair paylaşımlarının yanı sıra, müzik ödülleri ve etkinliklerini de hayranlarına buradan aktarıyor. İngiliz şarkıcı son olarak kalçasını açıkta bırakan kadife bir Cadılar Bayramı elbisesi tercih etti. Kıvrımlarını sergilemek için yerlere yatarak poz veren Lipa hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

ÜNLÜLERİN CADILAR BAYRAMI KOSTÜMÜ

90'lı yılların ünlü süper modeli Heidi Klum, her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisi ve tabii seçtiği ilginç kostümle adından söz ettiriyor. Bu yıl salgın nedeniyle, geçen yıl olduğu gibi parti düzenlememe kararı alan 48 yaşındaki Alman model, Cadılar Bayramı temalı bir korku filmi videosu çekerek sosyal medya hesabından yayınladı.

Çocukları Leni (17), Henry (16), Johan (14) ve Lou'ya (12) da filminde yer veren 'Cadılar Bayramı Kraliçesi' Klum, korku filmi klişelerini içeren filminde kendisi ve eşi Tom Kaulitz'in mezarlarının görüntüsünü de yayınladı.

Çekimleri iki gün süren videoda Klum'ın yüz ve beden makyajındaki profesyonellik de dikkat çekti. Klum'ın dışında pek çok ünlü de farklı kostüm ve temalarla verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Bebe Rexha, model Anna Nicole Smith'in 1994 yılında, kendisi 27 yaşındayken 89 yaşındaki milyarder J. Howard Marshall ile evlenmesini canlandırdı. Klum ve Bebe Rexha'nın dışında pek çok ünlü de farklı kostüm ve temalarla verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Squid Game dizisinin popülerliği, Cadılar Bayramı kostüm seçimlerine de yansıdı.