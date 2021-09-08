Düğüm Salonu nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin konusu nedir?

Hakan Algül tarafından yönetilen Düğüm Salonu filminde yıllar önce tanışıp birbirlerine aşık olan Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Romantik komedi türündeki sinema filmi Düğüm Salonu'nun oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...