Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Düğüm Salonu nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin konusu nedir?

Düğüm Salonu nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin konusu nedir?

08.09.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğüm Salonu, Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği ve Necati Akpınar'ın yapımcısı olduğu romantik komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel gibi başarılı oyuncular bulunuyor. 16 Mart 2018'de çıkan 97 dakikalık filmin hasılatı 2 milyon 144 bin 46 TL.

Hakan Algül tarafından yönetilen Düğüm Salonu filminde yıllar önce tanışıp birbirlerine aşık olan Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Romantik komedi türündeki sinema filmi Düğüm Salonu'nun oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...

DÜĞÜM SALONU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Düğüm Salonu filminin çekimleri 2018'de başladı. Söz konusu filmin çekimleri İzmir Buca'da gerçekleştirildi.

DÜĞÜM SALONU KONUSU NEDİR?

DÜĞÜM SALONU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce tanışıp aşık olan Serkan ile Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür.
Tesadüf sonucu ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir.
Düğüm Salonu filminde işler içinden çıkılamaz bir hal alır. İki düğün birbirine girer ve sırlar ortaya çıkar.

DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI KİMLER?

DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI KİMLER?
* Şahin Irmak - Serkan * İrem Sak - Hülya * Gonca Vuslateri - Buse * Emre Karayel - Tarık * Duygu Yetiş - Nermin * Onur Buldu - Oğuz * Salih Kalyon - Cemil * Bilge Şen - Züleyha * Nilgün Belgün - Muazzez
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Emre Karayel Gonca Vuslateri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'ten bomba açıklamalar

Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'ten bomba açıklamalar

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

'Falakacı kargocu'yla ilgili yeni detay: Kırmızı koltuktaki karımdı

'Falakacı kargocu'yla ilgili yeni detay: Kırmızı koltuktaki karımdı

Şaşkına çeviren olay! Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Şaşkına çeviren olay! Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Kıskançlık tartışmasında eşini katletti! İstenen ceza belli oldu

Kıskançlık tartışmasında eşini katletti! İstenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

Eski eşi ifşa etti! Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı

Eski eşi ifşa etti! Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.