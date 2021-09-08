Düğüm Salonu nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin konusu nedir?

Hakan Algül tarafından yönetilen Düğüm Salonu filminde yıllar önce tanışıp birbirlerine aşık olan Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Romantik komedi türündeki sinema filmi Düğüm Salonu'nun oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...
DÜĞÜM SALONU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Düğüm Salonu filminin çekimleri 2018'de başladı. Söz konusu filmin çekimleri İzmir Buca'da gerçekleştirildi.
DÜĞÜM SALONU KONUSU NEDİR?
Yıllar önce tanışıp aşık olan Serkan ile Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür.
Tesadüf sonucu ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir.
Düğüm Salonu filminde işler içinden çıkılamaz bir hal alır. İki düğün birbirine girer ve sırlar ortaya çıkar.
DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI KİMLER?
* Şahin Irmak - Serkan
* İrem Sak - Hülya
* Gonca Vuslateri - Buse
* Emre Karayel - Tarık
* Duygu Yetiş - Nermin
* Onur Buldu - Oğuz
* Salih Kalyon - Cemil
* Bilge Şen - Züleyha
* Nilgün Belgün - Muazzez
Okuyucu Yorumları 0 yorum