Dünya Hali dizisinin Kıvılcım’ı Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında ve nereli?

Pelin Abay, 28 Temmuz Çarşamba günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Dünya Hali dizisinin başrol oyuncularından biri. Abay, Seni Çok Bekledim dizisindeki performansıyla öne çıkan Caner Şahin ile başrolü paylaşıyor. İki başarılı oyuncunun da ilk başrol deneyimi olan Dünya Hali dizisinde Pelin Abay, Kıvılcım karakterine hayat veriyor. Peki 28 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Abay kimdir?
Pelin Abay kimdir?
7 Haziran 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Pelin Abay, Türk dizi, reklam ve tiyatro oyuncusudur.
İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Pelin Abay, 2013 yılında tiyatro çalışmalarına başladı.
Tiyatroyla başladığı kariyerine 2018 yılında televizyon oyunculuğu ile devam etti.
İlk olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan Abay, daha sonra Gülizar filminde Fatoş karakterini canlandırdı.
2019 yılında yayınlanmaya başlanan Zümrüdüanka ile yıldızı parlayan başarılı oyuncu, Netflix dizisi olan Atiye’de de rol aldı.
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