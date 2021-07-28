Dünya Hali dizisinin Kıvılcım’ı Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında ve nereli?

Pelin Abay, 28 Temmuz Çarşamba günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Dünya Hali dizisinin başrol oyuncularından biri. Abay, Seni Çok Bekledim dizisindeki performansıyla öne çıkan Caner Şahin ile başrolü paylaşıyor. İki başarılı oyuncunun da ilk başrol deneyimi olan Dünya Hali dizisinde Pelin Abay, Kıvılcım karakterine hayat veriyor. Peki 28 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Abay kimdir?