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Dünya Hali dizisinin Kıvılcım’ı Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında ve nereli?

28.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan absürt komedi türündeki Dünya Hali dizisinin başrolü Pelin Abay, izleyiciler tarafından merak edildi. Pelin Abay, daha önce Zümrüdüanka dizisinde Suhandan rolünü canlandırdı. Zümrüdüanka dizisi ile parlayan Pelin Abay, şimdi de yeni projesi Dünya Hali ile izleyici karşısına çıkıyor. Abay’ın ilk başrol deneyimi olan Dünya Hali dizisi, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor.

Pelin Abay, 28 Temmuz Çarşamba günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Dünya Hali dizisinin başrol oyuncularından biri. Abay, Seni Çok Bekledim dizisindeki performansıyla öne çıkan Caner Şahin ile başrolü paylaşıyor. İki başarılı oyuncunun da ilk başrol deneyimi olan Dünya Hali dizisinde Pelin Abay, Kıvılcım karakterine hayat veriyor. Peki 28 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Abay kimdir?

Pelin Abay kimdir?

7 Haziran 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Pelin Abay, Türk dizi, reklam ve tiyatro oyuncusudur.
İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Pelin Abay, 2013 yılında tiyatro çalışmalarına başladı.
Tiyatroyla başladığı kariyerine 2018 yılında televizyon oyunculuğu ile devam etti.
İlk olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan Abay, daha sonra Gülizar filminde Fatoş karakterini canlandırdı.
2019 yılında yayınlanmaya başlanan Zümrüdüanka ile yıldızı parlayan başarılı oyuncu, Netflix dizisi olan Atiye’de de rol aldı.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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