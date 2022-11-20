Dünya Kupası olaylı başladı! Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'nın attığı gol iptal edildi

Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşılaştı. Enner Valencia'nın karşılaşmanın ilk dakikalarında attığı gol ise iptal edildi. Golün iptalinin ardından sosyal medya adeta karıştı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI, HAKEM VAR'A GİTTİ

Ekvador'un Fenerbahçeli yıldızı Enner Valencia, mücadelenin henüz 3. dakikasında ağları sarstı. Fakat VAR kararı sonrası gol iptal edildi. İptal edilen gol sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edilen pozisyonda, Valencia'nın topa ilk başta değil, pozisyonun sonunda dokunması tartışmaların başlangıç noktası oldu. Çekilen ofsayt çizgisi, pozisyonun sonunda değil, başında çekildi.