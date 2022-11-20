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Dünya Kupası olaylı başladı! Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'nın attığı gol iptal edildi

20.11.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA 2022 Dünya Kupası adeta golle başladı. Katar ile Ekvador'un karşı karşıya geldiği mücadelede Fenerbahçeli yıldız oyuncu Enner Valencia karşılaşmanın henüz başında takımını 1-0 öne geçirdi. VAR uyarısı sonrası ise atılan gol iptal edildi. Sosyal medyada iptal kararı çok tartışıldı.

Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşılaştı. Enner Valencia'nın karşılaşmanın ilk dakikalarında attığı gol ise iptal edildi. Golün iptalinin ardından sosyal medya adeta karıştı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI, HAKEM VAR'A GİTTİ

Ekvador'un Fenerbahçeli yıldızı Enner Valencia, mücadelenin henüz 3. dakikasında ağları sarstı. Fakat VAR kararı sonrası gol iptal edildi. İptal edilen gol sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edilen pozisyonda, Valencia'nın topa ilk başta değil, pozisyonun sonunda dokunması tartışmaların başlangıç noktası oldu. Çekilen ofsayt çizgisi, pozisyonun sonunda değil, başında çekildi.

İŞTE O POZİSYON

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Anahtar Kelimeler:
Enner Valencia dünya kupası

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