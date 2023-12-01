Dünyada gerçekleştirilen ilk organ nakilleri! Domuz kalbi, biyonik penisi yüz nakli...

Baba ve koca, 140 sağlık uzmanından oluşan bir ekibin, 30'lu yaşlarındaki bir donörden dünyanın ilk tam göz ve kısmi yüz naklini gerçekleştirdiği 21 saatlik ameliyata girdi. Aaron doktorlarıyla yaptığı kontrolde "İyi hissettiriyor. Henüz hiçbir hareketim yok. Göz kapağım, henüz gözümü kırpamıyorum. Ama his alıyorum. Bir yerden başlamalısınız, bir yerlerde bir ilk kişi olmalı. Belki ondan bir sonraki kişiye yardımcı olacak bir şeyler öğrenirsiniz." dedi. Aaron ve Joe DiMeo'nun ameliyatını gerçekleştiren Dr Eduardo Rodriguez, ABC News'e şunları söyledi: "Görmeyi geri getireceğimizi iddia etmiyoruz. Ancak bir adım daha yaklaştığımıza dair hiçbir şüphem yok."