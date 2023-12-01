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    4. Dünyada gerçekleştirilen ilk organ nakilleri! Domuz kalbi, biyonik penisi yüz nakli...

    Dünyada gerçekleştirilen ilk organ nakilleri! Domuz kalbi, biyonik penisi yüz nakli...

    01.12.2023 15:38 | Son Güncelleme:
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    Modern tıp her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Tıp alanında gerçekleştirilen ilk organ nakilleri, kendinden sonrakiler için rehber niteliğinde. Şu ana kadar genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakli, biyonik penis ve yüz nakli en zorlu ameliyatlar arasında yer alıyor.

    Tıbbi gelişmeler sayesinde vücutlarının çeşitli uzuvlarını kaybeden insanlar artık çaresiz değil. Dünyada gerçekleştirilen ilk organ nakillerini bu haberimizde sizler için derledik.

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    Dünyada gerçekleştirilen ilk organ nakilleri! Domuz kalbi, biyonik penis ve yüz nakli...

    DÜNYANIN İLK YÜZ VE ÇİFT EL NAKLİ

    DÜNYANIN İLK YÜZ VE ÇİFT EL NAKLİ

    ABD'de yaşayan 24 yaşındaki Joe DiMeo, 2018 yılında gece vardiyasından dönerken direksiyonda uyuyakalmıştı. DiMeo arabayla bir kaldırıma çarptı, ardından ise elektrik direğine çarptı ve DiMeo'nun aracı alev topuna dönerken defalarca takla attı. Şans eseri, bir kişi Joe'yu arabasından çıkardı. Korkunç kaza sonrası talihsiz adamın vücudunun her yerinde, göz kapakları ve dudakları gibi kısımların yandı. %80 yanık oluştu ve hatta parmak uçlarının kesilmesi gerekti.

    Joe, akademik bir tıp merkezi olan NYU Langone'ye sevk edildi ve ona yüz ve çift el nakli teklif edildi. Bu, 23 saatlik ameliyat sonrası dünyadaki ilk başarılı yüz ve el nakli girişimi oldu. Genç adam, aralarında önde gelen cerrah Dr. Eduardo Rodriguez'in de bulunduğu 140 tıp uzmanından oluşan ekip ve 47 yaşındaki donörü sayesinde artık hayatı bir kez daha yaşayabiliyor. Joe hayatının geri kalanını iyileşme sürecinde geçirecek. Kazadan bu yana 20'den fazla rekonstrüktif ameliyat geçirdi ve tedavi görmeye devam edecek. Nakil yolculuğunu TikTok'ta 133 binden fazla takipçiden oluşan hayran kitlesine anlatıyor.

    DÜNYANIN İLK PENİS NAKLİ

    DÜNYANIN İLK PENİS NAKLİ

    İsmi açıklanmayan 21 yaşındaki Güney Afrikalı bir genç, 18 yaşında başarısız bir sünnet ameliyatı sonrasında penisini kaybetti. Penisinin çok az bir kısmı geriye kaldı. 'Dr Dick' lakaplı ünlü ürolog Andre van der Merwe, gencin cinsel geçmişini anlamak için canlı bir donörden alınan penise ihtiyacı olduğuna karar verdi. Çığır açan cerrah, yeni penisin alıcının cildiyle eşleştiğinden emin olmak için hastanın bacağının iç kısmından deri grefti almayı ve bazı dövmeler yapmayı içeren operasyonu gerçekleştirdi. Güney Afrika Sunday Times'a "Bu çok ciddi bir durum" dedi. "18 veya 19 yaşındaki genç bir adam için penisinin kaybı derinden travmatik olabilir." 'Dr Dick'in etkileyici çalışması sayesinde delikanlı artık yeniden ereksiyon olabiliyor ve boşalabiliyor.

    DÜNYANIN İLK TAM GÖZ NAKLİ

    DÜNYANIN İLK TAM GÖZ NAKLİ

    46 yaşındaki Aaron James, elektrik hattı şirketindeki bir iş için çalışırken kazara 7.200 voltluk kabloya dokundu. Bu durum onu tanınmaz hale getirecek şekilde yaralanmalara sebebiyet verdi. 2021'deki kazada James, burnunu ve dudaklarını kaybetti. Ayrıca çok ağır hasar görmesi ve acı vermesi nedeniyle sol gözünü aldırmak zorunda kaldı. Ancak NYU Langone'daki cerrahlar, Aaron'a "hayat değiştirecek" dediği dünyada bir ilk ameliyatı gerçekleştirmeyi başardılar.

    Baba ve koca, 140 sağlık uzmanından oluşan bir ekibin, 30'lu yaşlarındaki bir donörden dünyanın ilk tam göz ve kısmi yüz naklini gerçekleştirdiği 21 saatlik ameliyata girdi. Aaron doktorlarıyla yaptığı kontrolde "İyi hissettiriyor. Henüz hiçbir hareketim yok. Göz kapağım, henüz gözümü kırpamıyorum. Ama his alıyorum. Bir yerden başlamalısınız, bir yerlerde bir ilk kişi olmalı. Belki ondan bir sonraki kişiye yardımcı olacak bir şeyler öğrenirsiniz." dedi. Aaron ve Joe DiMeo'nun ameliyatını gerçekleştiren Dr Eduardo Rodriguez, ABC News'e şunları söyledi: "Görmeyi geri getireceğimizi iddia etmiyoruz. Ancak bir adım daha yaklaştığımıza dair hiçbir şüphem yok."

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    Anahtar Kelimeler:
    Organ nakli‎
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