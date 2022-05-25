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Dünyanın en büyük ikinci longozu Acarlar Longozu, turist akınına uğradı! “Saklı cennet”

25.05.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan saklı cennet Acarlar Longozu, açılışına ramak kala yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Longozu Amerika’nın Florida eyaletine benzeten ziyaretçi Steven Biden, “Buraya sabah erken ve akşam geç saatte gelip bütün hayvanların seslerini dinlemek isterim. Çok güzel yapılmış burası ve bunun gibi Türkiye’de ilk kez görüyorum” dedi.

24 kilometrelik alanda 200 çeşitten fazla göçmen kuşa ve 2 bin 300 civarında bitki türüne de ev sahipliği yapan Acarlar Longozu, son yıllarda sadece Sakarya’nın değil, Türkiye’nin gezilip görülmesi gereken turistik noktalarından biri haline geldi. Nilüfer ve göl laleleri, endemik bitki örtüsü, başta dişbudak olmak üzere diğer ağaç türleri, kuş ve balık çeşitleri barındıran longoz, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.

DÜNYADA NADİR GÖRÜLÜYOR

Bir süre önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesine geçen longoz, yapılan düzenleme ve değişikliklerle görenleri kendisine hayran bırakan bir görünüme kavuştu.
1.derece doğal sit alanı, tabiat koruma alanı ve yaban hayatını geliştirme sahası olarak tanımlanan longoz, dünyada nadir görülen 3 endemik bitkinin de ev sahipliğini yapıyor.
Ormanı Ekoturizm Projesinde; giriş kontrol birimi, kafeterya-sergi-tabiat eğitim birimi, ziyaretçi merkezi, satış birimi, kayık iskelesi, platform ve çevre düzenleme, seyir-gözlem kulesi yapılırken 600 metre olan yürüyüş yolu 2 kilometreye uzatıldı.
2021 yılında inşaat faaliyetlerine başlanılan Acarlar Gölü Longoz Açılışına ramak kalan longozun içinde yer alan yürüyüş alanları, yeni oluşturulan sosyal tesisler ve hiç dokunuşun yapılmadığı en doğal bölümleriyle tüm dünyanın ilgi odağı olma yolunda ilerliyor. Misafirler için kısmen ziyarete açılan doğal harika, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Amerika’dan Türkiye’ye gelen Neval Aksoy, Acarlar Longozu hakkında, “Doğası müthiş. Ve bu yürüme yolunu çok beğendim. Kuş sesleri, kurbağa sesleri doğanın içerisinde müthiş. İnsanlar dinlenmek için bile buraya gelebilirler, tavsiye ederim” derken Steven Biden ise “Burayı çok güzel yapmışlar. Yürüyüş yolları çok güzel. Buranın doğal ortam olması; sesler müthiş, çok beğendim. Florida’daki gibi burası. Buraya sabah erken ve akşam geç saatte gelip bütün hayvanların seslerini dinlemek isterim. Çok güzel yapılmış burası ve bunun gibi Türkiye’de ilk kez görüyorum” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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