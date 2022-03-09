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Dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmak istedi! Görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi

09.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut modifikasyonları ve dövme bağımlılığı bulunan Biance Ferro görüntüsüyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmak istediğini dile getiren kadın, görünüşü nedeniyle sosyal medya kullanıcılarından sert yorumlar alıyor. Eleştirilerin kendisini rahatsız etmediğini belirten Ferro, dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmak için estetik prosedürlerine devam edeceğini söyledi.

Dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmaya çalışan bir vücut modifikasyonu bağımlısı, sosyal medyanın insanları ötekileştirdiğini söyleyerek yapılan yorumları ifşa etti.

GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

26 yaşındaki Biance Ferro, insanların kendisini gördüğünde gözlerine inanamadıklarını ve büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatırken toplumsal olarak dışlandığını ifade etti.
Ferro, “Bence çoğu insan bir şeyleri söylemekten çekiniyor ama gittiğim her yerde tuhaf bakışlarla karşılaşıyorum. Bu durum nedeniyle insanları suçlamıyorum. Çünkü her gün gördükleri ve alışkın oldukları bir durum değil” dedi.

“İNSANLAR KÖTÜ KOKTUĞUMU SÖYLÜYOR”

“İNSANLAR KÖTÜ KOKTUĞUMU SÖYLÜYOR”
Sosyal medya kullanıcılarının hakkında kötü varsayımlarda bulunduğunu söyleyen Ferro, “İnsanlar bir işim olmadığını, babamla ilgili sorumlarım olduğunu ve gerçekten kötü koktuğumu varsayıyorlar. Sadece kulak mememi alışılmışın dışında deldirdiğim için bu yorumlara maruz kalmak beni şaşırtıyor” diye konuştu.
New Jersey’de yaşayan Ferro, sosyal medya kullanıcılarındna düzenli olarak kötü yorumlar aldığını dile getirerek, “Bu sadece bir deri. Zannedilenin aksine kimseyi incitmiyorum. Kötü yorumlar yıllar içinde günlük hayatımın bir parçası haline dönüştü. Artık beni etkilemiyor” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada görüntüsü nedeniyle ilk dikkatleri çekmeye başladığında hakkında yapılan yorumları okuduğunu söyleyen Ferro, “Sosyal medyada ilk dikkatleri çekmeye başladığımda bu dünyada ne kadar çok insanın benim iğrenç ya da çirkin olduğumu düşündüğünü fark ettim. Bu durum biraz canımı acıttı. Ama buna zamanla alıştım. Artık hiçbir şey hissetmiyorum ve yorumları görmüyorum” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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