Dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmak istedi! Görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi

Dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmaya çalışan bir vücut modifikasyonu bağımlısı, sosyal medyanın insanları ötekileştirdiğini söyleyerek yapılan yorumları ifşa etti.

GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

26 yaşındaki Biance Ferro, insanların kendisini gördüğünde gözlerine inanamadıklarını ve büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatırken toplumsal olarak dışlandığını ifade etti.

Ferro, “Bence çoğu insan bir şeyleri söylemekten çekiniyor ama gittiğim her yerde tuhaf bakışlarla karşılaşıyorum. Bu durum nedeniyle insanları suçlamıyorum. Çünkü her gün gördükleri ve alışkın oldukları bir durum değil” dedi.

“İNSANLAR KÖTÜ KOKTUĞUMU SÖYLÜYOR” Sosyal medya kullanıcılarının hakkında kötü varsayımlarda bulunduğunu söyleyen Ferro, “İnsanlar bir işim olmadığını, babamla ilgili sorumlarım olduğunu ve gerçekten kötü koktuğumu varsayıyorlar. Sadece kulak mememi alışılmışın dışında deldirdiğim için bu yorumlara maruz kalmak beni şaşırtıyor” diye konuştu.

New Jersey’de yaşayan Ferro, sosyal medya kullanıcılarındna düzenli olarak kötü yorumlar aldığını dile getirerek, “Bu sadece bir deri. Zannedilenin aksine kimseyi incitmiyorum. Kötü yorumlar yıllar içinde günlük hayatımın bir parçası haline dönüştü. Artık beni etkilemiyor” ifadelerini kullandı.