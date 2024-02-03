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    4. 'Dünyanın en göz alıcı savaş pilotuyum' dedi! İstifa edip kariyerini değiştirdi... "Kainat Güzeli olmak istiyorum"

    'Dünyanın en göz alıcı savaş pilotuyum' dedi! İstifa edip kariyerini değiştirdi... "Kainat Güzeli olmak istiyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.02.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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    18 yaşında Şili Hava Kuvvetleri'ne katılan Michelle Martin, işinden istifa ederek güzellik yarışmasına girmek istediğini ve modelliğe adım atacağını duyurdu. 24 yaşındaki pilot sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla popülerliğe kavuştururken güzelliğiyle de hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Fenomen isim askerlik kariyerini bitirerek yeni bir işe adım atacağını açıklayınca yeniden gündem oldu.

    Şilili bir baba ve Venezüellalı bir annenin kızı olan Martin, 18 yaşında Şili Hava Kuvvetlerine katıldı. 24 yaşındayken teğmen rütbesine yükseldi. Askeri kariyeri onu sosyal medya paylaşımlarından alıkoymadı. Sık sık sosyal medyada üniformasıyla verdiği pozları paylaşan Martin, "Kainat Güzeli olmak istiyorum" diyerek yeni mesleğini açıkladı.

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    Kendisini 'Dünyanın en göz alıcı savaş pilotu' olarak tanımlayan Martin, Miss Universie'e katılarak yaşadığı Puerto Montt şehrini temsil etme kararını ise, "Katılma kararım Şili ve Venezuela'daki ailemin yanı sıra Hava Kuvvetleri'ndeki meslektaşlarım tarafından da coşkuyla karşılandı. Askeri hayatı gerçekten seviyorum ama bu benim hayalimdi" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    venezuella
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