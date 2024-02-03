'Dünyanın en göz alıcı savaş pilotuyum' dedi! İstifa edip kariyerini değiştirdi... "Kainat Güzeli olmak istiyorum"

Kendisini 'Dünyanın en göz alıcı savaş pilotu' olarak tanımlayan Martin, Miss Universie'e katılarak yaşadığı Puerto Montt şehrini temsil etme kararını ise, "Katılma kararım Şili ve Venezuela'daki ailemin yanı sıra Hava Kuvvetleri'ndeki meslektaşlarım tarafından da coşkuyla karşılandı. Askeri hayatı gerçekten seviyorum ama bu benim hayalimdi" dedi.