'Dünyanın en göz alıcı savaş pilotuyum' dedi! İstifa edip kariyerini değiştirdi... "Kainat Güzeli olmak istiyorum"

Şilili bir baba ve Venezüellalı bir annenin kızı olan Martin, 18 yaşında Şili Hava Kuvvetlerine katıldı. 24 yaşındayken teğmen rütbesine yükseldi. Askeri kariyeri onu sosyal medya paylaşımlarından alıkoymadı. Sık sık sosyal medyada üniformasıyla verdiği pozları paylaşan Martin, "Kainat Güzeli olmak istiyorum" diyerek yeni mesleğini açıkladı.
Kendisini 'Dünyanın en göz alıcı savaş pilotu' olarak tanımlayan Martin, Miss Universie'e katılarak yaşadığı Puerto Montt şehrini temsil etme kararını ise, "Katılma kararım Şili ve Venezuela'daki ailemin yanı sıra Hava Kuvvetleri'ndeki meslektaşlarım tarafından da coşkuyla karşılandı. Askeri hayatı gerçekten seviyorum ama bu benim hayalimdi" dedi.