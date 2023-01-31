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  4. Dünyanın en şişman çocuğu olarak ünlenmişti! 9 yaşında 200 kiloydu... Kilo verme serüvenini paylaştı

Dünyanın en şişman çocuğu olarak ünlenmişti! 9 yaşında 200 kiloydu... Kilo verme serüvenini paylaştı

31.01.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın West Java bölgesinde yaşayan Aria Permana isimli bir çocuk henüz 9 yaşındayken 200 kiloydu. Sosyal medyadan görüntülerinin paylaşılması üzerine bir anda viral olan küçük çocuk ülkenin en ünlü antrenörlerinden biri olan Ade Rai’in ilgisini de çekti. Kişisel spor antrenörü Ade Rai, küçük çocuğun kilosunun yarısını kaybetmesine yardımcı olduğu yoğun programı anlattı.

Üç kez dünya doğal vücut geliştirme şampiyonu olan ve anavatanı Endonezya'da başarılı bir iş insanı olan 53 yaşındaki Ade Rai, obez çocuğun hayatını değiştirmesine yardım etme gibi iddialı bir görev üstlendi. 14 spor salonunun sahibi olan Rai, 50’li yaşlarında profesyonel bir vücut geliştirmeci olarak Permana’nın hikayesine dahil olma sürecinden bahsetti. Rai ve Permana aralarında özel bir bağ olduğunu ifade ederken küçük çocuğun sağlığına kavuşma sürecinde omuz omuza mücadele ettiklerini de belirtti.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Endonezya’nın ücra bir köyünde ailesiyle birlikte yaşayan Permana o kadar kiloyluydu ki duşa sığmadığı için aile evlerinin önüne oğullarının banyo yapabilmesi için özel bir havuz yaptırmıştı.
Zaman içinde kilosundaki korkunç artışla birlikte Permana tıbbi destek verilmesi için hastaneye kaldırıldı. Rai, Permana’nın tedavi gördüğü hastanenin fitness merkezlerinden birine sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde olduğunu fark edince çocuğun ailesine ulaştı.
Permana'yı hastanede ilk ziyaret ettiğinde, çocuğun güvenlik görevlisi olarak çalışan babasının onu "coşkuyla" karşıladığını söyledi.
Permana ile ilk tanıştığında günlük 6000-7000 civarında kalori tükettiğini dile getiren Rai, “Her gün yaklaşık 6.000 ila 7.000 kalori alıyordu. Sürekli olarak hareketsizdi. Her gün 20 bardak gazlı içecek ve altı paket hazır erişte yiyordu. İşlenmiş gıdalardan ev yapımı gıdalara geçişle başladım. Kilo verme yolculuğuna yardımcı olmak için bir badminton raketi, bir futbol topu, bir basketbol ve bir çift dambıl aldım. Hastaneden 3 saat uzakta yaşadığım için iki haftada bir düzenli kontrollere geliyordum” dedi.
Sıkı bir egzersiz ve diyet programı sayesinde Permana’nın 200 kilodan 87-90 bandına düştüğünü dile getiren Rai, “Ona kendi çocuğum gibi davranıyorum. Yaklaşık 2 yıldır bu kiloyu koruyor ama mutlak kontrollerini sağlıyorum. Eski alışkanlıklarına geri dönmesini kesinlikle istemiyorum. Onun sağlıklı bir haya çizgisinde kalması benim için önemli” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
obezite Endonezya

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