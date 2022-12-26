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  4. Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi! Tam 362 kiloydu.. Değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi

Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi! Tam 362 kiloydu.. Değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi

26.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında “My 600-Lb Life” programına konuk olan Marla McCants günlük hayatını etkileyen fazla kiloları nedeniyle kısa sürede tüm ülkenin konuştuğu bir isim haline gelmişti. Programa konuk olduktan sonra hızlı bir kilo verme sürecine giren McCants, verdiği kiloların ardından tamamen tanınmaz bir hale geldi. Yakın çevresinin bile tanımakta zorlandığı kadının değişimi şoke etti.

Günlük hayatındaki eylemleri yapmakta dahi zorluk çeken McCants yataktan kalkamıyordu ve evin içinde 5 dakikadan fazla yürüyemiyordu. Fazla kilolarından şikayetçi olan kadın, “Bu kadar ağır olmama rağmen kendimi hiçbir zaman çirkin hissetmedim. Her zaman yüzümde bir gülümseme vardı ve kendimle barışıktım. Hayatı sevdiğim için kilo verme sürecine adım attım” dedi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Diyetisyenlerle kendisine özel olarak oluşturulan sıkı bir diyet programı uygulamaya başlayan McCants hızla kilo verme sürecine adım attı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden McCants, şimdilerde tamamen tanınması güç bir halde. Yaklaşık 200 kilo veren McCants kilo verme sürecinde yaşadığı deneyimlerden söz ederek artık daha sağlıklı ve hayatı dolu dolu yaşadığını ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
obezite

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