Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi! Tam 362 kiloydu.. Değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi

Günlük hayatındaki eylemleri yapmakta dahi zorluk çeken McCants yataktan kalkamıyordu ve evin içinde 5 dakikadan fazla yürüyemiyordu. Fazla kilolarından şikayetçi olan kadın, “Bu kadar ağır olmama rağmen kendimi hiçbir zaman çirkin hissetmedim. Her zaman yüzümde bir gülümseme vardı ve kendimle barışıktım. Hayatı sevdiğim için kilo verme sürecine adım attım” dedi.