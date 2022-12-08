Dursun Özbek'in ağzından ilk kez Ronaldo açıklaması çıktı! ''Yarın Florya'da olacak''

"İLKLERİN VE ENLERİN TAKIMI"

"Dünyada bir eğitim kurumundan çıkan bir kulüp yok. İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray bu alanda dünyada tektir. "Daha güçlü bir Galatasaray ailesi istiyorsak bir güç birliğine ihtiyacımız var. Galatasaray’ın bütünleşmesi için bir çimentoya ihtiyaç var. Galatasaray Spor Kulübü bu görevi rahatlıkla yapabilir."