Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk tatilde filin burnuna oturdu! Fil ile pozları sosyal medyanın dilinde

Duy Beni dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Rabia Soytürk, son zamanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu tatil için Tayland'a gitti. Bikinili pozlarıyla fiziğini sergileyen güzel oyuncunun asıl pozları fil ile olanlardı.
Rabia Soytürk, fil ile mükemmel bir uyum yakalayarak poz üstüne poz verdi. Rabia Öztürk filin burnuna oturdu, sırtına yaslandı, öptü kokladı...
Rabia Soytürk, o anları "En güzel günümdü" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medyada "Çok güzel fotoğraflar", "Enerjin çok güzel", "Ya filin ütüne nasıl çıktın?" yorumları alan güzel oyuncuya binlerce de beğeni yağdı.
Soytürk daha önce “Kötü yorumlara bakıyorum, içimden cevap veriyorum. Evet, onlar saygısızlık yapıyorken benim yapmamam gerekiyor. Onlar düşüncelerini apaçık yüzüme vurabiliyorken ben onlara cevap verebileceğim bir iş yapmıyorum. Hem bu durumu hem de insanları oldukları gibi kabul ettim. O yüzden beni çok yıpratmıyor. Ben ve benim gibi tanınan insanların en çok üzüldüğü konu eminim ki aileleri. Ailemiz var, biz bir şeylere tahammül edebiliyoruz ama onlar kabullenemiyorlar. Annem daha çok üzülüyor ve bu da beni üzüyor, onun dışında sorun olmuyor" demişti.