Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk tatilde filin burnuna oturdu! Fil ile pozları sosyal medyanın dilinde

Soytürk daha önce “Kötü yorumlara bakıyorum, içimden cevap veriyorum. Evet, onlar saygısızlık yapıyorken benim yapmamam gerekiyor. Onlar düşüncelerini apaçık yüzüme vurabiliyorken ben onlara cevap verebileceğim bir iş yapmıyorum. Hem bu durumu hem de insanları oldukları gibi kabul ettim. O yüzden beni çok yıpratmıyor. Ben ve benim gibi tanınan insanların en çok üzüldüğü konu eminim ki aileleri. Ailemiz var, biz bir şeylere tahammül edebiliyoruz ama onlar kabullenemiyorlar. Annem daha çok üzülüyor ve bu da beni üzüyor, onun dışında sorun olmuyor" demişti.