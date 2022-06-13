E-Okul çöktü mü, neden açılmıyor? MEB E-Okul neden açılmıyor, kapandı mı?

E-Okul çöktü mü? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen veli ve öğrenciler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. e-Okul sisteminde yoğunluk yaşandığı için zaman zaman erişimde sıkıntı yaşanabiliyor. Peki MEB E-Okul neden açılmıyor, kapandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) E-Okul ekranında zaman zaman yaşanan sorun ile ilgili bilgiler haberimizde...

E-OKUL ÇÖKTÜ MÜ?

E-Okul çöktü mü? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul sisteminde yoğunluk yaşandığı zaman erişim sıkıntısı yaşanabiliyor.

E-OKUL NEDEN AÇILMIYOR? e-Okul VBS sistemi, bakım ve onarım süreci dışında devamlı olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla karne döneminin yaklaşması nedeniyle sistemde yaşanan yoğunluktan ötürü zaman zaman sıkıntı yaşanıyor. Bu durum öğrenciler tarafından e-Okul sistemi kapatıldı olarak yorumlanabiliyor.

e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesi için kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir.

E-OKUL E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2022! E- Okul E-Karne görüntüleme ekranı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021-2022 dönem sonu karne, takdir ve teşekkür belgeleri 17 Haziran Cuma günü okullarda verilecek. Öte yandan e-Okul sistemine giriş yaparak da karne görüntülemesi yapılabilmektedir.