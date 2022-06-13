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E-Okul çöktü mü, neden açılmıyor? MEB E-Okul neden açılmıyor, kapandı mı?

13.06.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-Okul çöktü mü? sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinde ilgili ekrana girmek isteyen veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş, MEB E-Okul neden açılmıyor, kapandı mı? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) E-Okul ekranında zaman zaman yaşanan soruna ilişkin detaylar...

E-Okul çöktü mü? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen veli ve öğrenciler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. e-Okul sisteminde yoğunluk yaşandığı için zaman zaman erişimde sıkıntı yaşanabiliyor. Peki MEB E-Okul neden açılmıyor, kapandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) E-Okul ekranında zaman zaman yaşanan sorun ile ilgili bilgiler haberimizde...

E-OKUL ÇÖKTÜ MÜ?

E-Okul çöktü mü? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul sisteminde yoğunluk yaşandığı zaman erişim sıkıntısı yaşanabiliyor.

E-OKUL NEDEN AÇILMIYOR?

E-OKUL NEDEN AÇILMIYOR?
e-Okul VBS sistemi, bakım ve onarım süreci dışında devamlı olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla karne döneminin yaklaşması nedeniyle sistemde yaşanan yoğunluktan ötürü zaman zaman sıkıntı yaşanıyor. Bu durum öğrenciler tarafından e-Okul sistemi kapatıldı olarak yorumlanabiliyor.
e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesi için kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir.

E-OKUL E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2022!

E-OKUL E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2022!
E- Okul E-Karne görüntüleme ekranı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021-2022 dönem sonu karne, takdir ve teşekkür belgeleri 17 Haziran Cuma günü okullarda verilecek. Öte yandan e-Okul sistemine giriş yaparak da karne görüntülemesi yapılabilmektedir.

20221-2022 2. DÖNEM E-KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

20221-2022 2. DÖNEM E-KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemine https://eokulyd.meb.gov.tr internet sitesinden giriş yapılıyor. Hem veliler hem de öğrencilerin "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları sonrasında ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
e-okul Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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