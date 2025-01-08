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E-okul'da daha yok ama şimdiden inceleyebilirsiniz! Karnenin yerini alan gelişim raporları böyle gözükecek

08.01.2025 16:55
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Bu yıl ilkokul öğrencileri için bir ilk yaşanacak. Karne dönemi tarih oldu, yerini "gelişim raporu" aldı. Gelişim raporları birinci sınıf öğrencilerine ilk kez yarıyıl tatilinde verilecek, e-okul üzerinden öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Somut öneriler içermesi bakımından velileri doğrudan ilgilendiren gelişim raporları görsel olarak ilk kez ortaya çıktı.

İlkokul birinci sınıf öğrencileri de veliler de bu yıl ilk kez alacakları gelişim raporlarını merakla bekliyor. Bu zamana dek verilen karnelerin yerini alacak olan gelişi raporları yarıyıl tatilinden önce ilk kez görüntülendi. Raporlar karnelerden farklı olarak sosyal duygusal öğrenme becerilerini de içeriyor. Ayrıca velilere somut öneriler yer alıyor.

YENİ MÜFREDAT BECERİ ÜZERİNE ŞEKİLLENDİ

AA'nın aktardığı bilgiye göre, Bakanlıkça, TYMM kapsamında güncellenen öğretim programları beceri temelli bir yapı üzerine şekillendi. Bu yapı, alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri gibi birçok bileşeni içeriyor.

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"Beceri temelli" yeni müfredatla "sonuç odaklı ölçme" yerine "süreç odaklı ölçmeye" de geçiş yapıldı. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında, "süreç odaklı ölçme" kapsamında "bütüncül eğitim yaklaşımı" benimsendi. Böylece, derslere yönelik sonuç hakkında bilgi veren ancak öğrencilerin süreç içerisindeki gelişimlerine dair bilgileri içermeyen karne uygulaması yerine, öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçildi.

Bu çerçevede ilkokullarda, sonuç odaklı karne yerine öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" doğrultusunda hazırlanan "gelişim raporları" verilecek.

Karne yerine hazırlanacak bu raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan sosyal-duygusal beceriler de gelişim raporlarına yansıtılacak.

VELİLERE SOMUT ÖNERİLER SUNULACAK

Böylece velilere, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde dikkate aldığı gelişimsel ölçütler ile çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler sunulacak.

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İLK RAPORLAR YARIYIL TATİLİNDE VERİLECEK

Öğrencilerin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Ayrıca "e-okul" üzerinden öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

ULUSLARARASI ÖRNEKLER VE RUBRİK SİSTEMİ İNCELENDİ

Gelişim raporları için uygulama ekranları, sade ve anlaşılır şekilde kurgulandı. Bu raporların hazırlık sürecinde, beceri temelli öğretim programlarına sahip ülkelerin eğitim sistemlerine dair uygulamalar incelendi.

Ardından öğretim programlarının güncellenmesinde görev alan akademisyenler ve öğretmenlerle toplantılar yapıldı.

Bu toplantılarda, öğretme ve öğrenme sürecinin ayrıntılı değerlendirilebilmesi için rubrik ve dereceli puanlama anahtarları hazırlandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İŞTE YENİ GELİŞİM RAPORLARI

Peki yeni gelişim raporları nasıl gözükecek?

İlkokul öğrencilerinin karne yerine alacağı gelişim raporlarına CNN Türk'te yer verildi.

Hem öğrencilerin hem de velilerin merak ettiği raporlar bu şekilde...

Anahtar Kelimeler:
e-okul Karne ilkokul öğrenci veli
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