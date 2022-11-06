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Ebru Polat 'Var mı itiraf, terbiyesiz olmasın' dedi! Gelen itiraflar şoke etti

06.11.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada cesur pozlarını sık sık paylaşan şarkıcı Ebru Polat hayranlarıyla soru cevap yaptı. Takipçilerine "Var mı itiraf, terbiyesiz olmasın" diyen Polat gelen mesajları karşısında şoke oldu. Bazı özel hayat itiraflarını paylaşan Polat'a gelen mesajlar herkesin ağzını açık bıraktı.

Şarkıcı Ebru Polat son dönemde sosyal medyada oldukça aktif. Hem erotik pozları hem Onlyfans paylaşımları dikkat çeken Polat zaman zaman da takipçilerinden gelen itirafları paylaşıyor.

"TEYZE OĞLUNUN EŞİNİ..."

Son dönemde popüler olan Esra Ezmeci gibi özel  hayat itiraflarını paylaşan şarkıcı Ebru Polat daha önce yaptığı açıklamada bir takipçisinin anneannesine aşık olduğunu söyleyerek yaşadığı şoku anlatmıştı.

Ebru Polat açıklamasında "O günden beri itiraf yapamıyorum psikolojim bozuldu anneanne ile birlikte olmak nedir ya? Bir de üvey ama diyor. Manyak mısın sen? Sapık, sapkın..." diyerek sitem etmişti.


O itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... Manyak mısın sen? SapıkO itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... Manyak mısın sen? Sapık"

Polat o şoku atlattı ve takipçilerinden terbiyesiz olmayan itiraflar istedi. Ancak durum çok da istediği gibi olmadı. Bir takipçi "Teyza oğlunun eşine aşığım biraz da arzuluyorum" diyerek şoke etti. 


Polat bu itirafı okuyunca "Pis" diyerek tepki gösterdi.

Bir başka takipçi ise komşusunun kendisini sürekli evine çağırdığını söyledi. Ebru Polat o takipçiye ise tavsiye verdi.

"BAŞ BAŞA KALINCA..."

"BAŞ BAŞA KALINCA..."

Şarkıcı abla diye hitap ettiği birisiyle ba şbaşa kalınca 'munzurluk' yaptığını söyleyen takipçisine de verdiği yanıtla olay oldu. Ebru Polat bu takipçiye "Ala deme bari öyleyse artık" dedi.


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Ebru Polat itiraf sosyal medya

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