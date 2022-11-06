Ebru Polat 'Var mı itiraf, terbiyesiz olmasın' dedi! Gelen itiraflar şoke etti

Polat o şoku atlattı ve takipçilerinden terbiyesiz olmayan itiraflar istedi. Ancak durum çok da istediği gibi olmadı. Bir takipçi "Teyza oğlunun eşine aşığım biraz da arzuluyorum" diyerek şoke etti.





Polat bu itirafı okuyunca "Pis" diyerek tepki gösterdi.