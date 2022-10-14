O itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... "Manyak mısın sen? Sapık"

Esra Ezmeci gibi sosyal medyada kendisine gelen itirafları paylaşan şarkıcı Ebru Polat gelen bir mesajla şoke oldu. Kaynanasıyla birlikte olan, kayınpederine aşık olan insanların olduğunu gören Polat bir takipçisinin anneannesine aşık olduğunu söyledi.

Ebru Polat açıklamasında "O günden beri itiraf yapamıyorum psikolojim bozuldu anneanne ile birlikte olmak nedir ya? Bir de üvey ama diyor. Manyak mısın sen? Sapık, sapkın..." diyerek sitem etti.

ŞOKE EDEN İTİRAFLAR

Polat başka bir takipçisinin ise kendisine "Ebuşçum karşı komşumla birlikte oluyorum karısını nasıl yok edeceğim" dediğini söyledi. Şarkıcı konuşmasında "Sen benim fanım olma, rahatlığa bak" diyerek tepki gösterdi.

