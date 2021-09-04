EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

Oktay Kaynarca ve pek çok başarılı ismin başrolünde yer aldığı dizi sezon finali yapmıştı. Sezon finalinde kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda elleri kolları bağlı şekilde kalmıştı. Peki EDHO ne zaman başlıyor?

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak sezon arasına girmişti.

Mayıs ayında sezon finali ile izleyici karşısına çıkmış olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonda da ATV ekranlarında olmayı sürdürecek.

Yapımcılığını ATV'nin üstlenmekte olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman yeni sezona giriş yapacağı henüz net olarak açıklanmadı.