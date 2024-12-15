Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Edirne'de kadınların 'Şalvar Gecesi'! Toplu terapi seansı gibi eğlence... "Psikolog 3 bin lira, Roman gecesi 300 lira"

Edirne'de kadınların 'Şalvar Gecesi'! Toplu terapi seansı gibi eğlence... "Psikolog 3 bin lira, Roman gecesi 300 lira"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.12.2024 10:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de unutulmaya yüz tutmuş büyüklerinin çeyiz sandıklarından çıkardıkları şalvar, çember ve yeleklerle 'Şalvar Gecesi' düzenleyen kadınların eğlenceleri renkli görüntülere sahne oldu. Eğlencenin dibine vuran bir kadın, "Psikolog 3 bin lira, Roman gecesi 300 lira"

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen şalvar gecesine katılan kadınlar adeta şıklık yarışına girdi.

9/8'LİK MÜZİK HER DERDE ŞİFA

9/8'LİK MÜZİK HER DERDE ŞİFA

Çeyiz sandıklarından kendilerinin, annelerinin ve teyzelerinin renk renk şalvarlarını, çemberlerini ve yeleklerini çıkarıp organizasyona katılan kadınlar, çalınan 9/8 müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Giydikleri yöresel kıyafetlerle gecenin görselliğine renk katan kadınlar, eğlencenin tavan yaptığı anda hem stres attılar hem de şalvar kültürünü yaşattılar.

"TRAKYA'NIN VAZGEÇİLMEZİ"

"TRAKYA'NIN VAZGEÇİLMEZİ"

Organizasyona katılan vatandaşlardan Zuhal Azseven, coşku dolu bir gece yaşadıklarını belirterek, şalvarın çemberin, örme yeleklerin Trakya'nın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Sümeyra Taşkın, "Trakya kültürünü hatırlayıp benliğimize geri döndük, çok mutluyuz. Psikolog 3 bin lira, Roman gecesi 300 lira" dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Müzik Edirne Trakya roman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi! Kızından kahreden mesaj

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi! Kızından kahreden mesaj

Rüşvet makinesi hakimin cezası onandı! Nasıl emlak zengini olduğu herkesi şaşırttı: Daireler, dolarlar...

Rüşvet makinesi hakimin cezası onandı! Nasıl emlak zengini olduğu herkesi şaşırttı: Daireler, dolarlar...

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

220 bin TL ödeyip yaptırdı! Bin pişman oldu: "Yıllarca acı çektim"

220 bin TL ödeyip yaptırdı! Bin pişman oldu: "Yıllarca acı çektim"

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

Evine dönerken takip edildiğini fark etti! Tek bir hareketle kurtuldu

Evine dönerken takip edildiğini fark etti! Tek bir hareketle kurtuldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.