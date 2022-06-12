EDİRNE (AA) - Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi'ndeki 5 katlı pansiyonun üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Pansiyondaki öğrencilerin tahliyesinin ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle pansiyonda maddi hasar oluştu.
Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
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