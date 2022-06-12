YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

12.06.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi'ndeki 5 katlı pansiyonun üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pansiyondaki öğrencilerin tahliyesinin ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle pansiyonda maddi hasar oluştu.

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın polis

Edirne Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:29
Sabah
05:32
Öğle
13:19
İkindi
17:20
Akşam
20:55
Yatsı
22:48
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.