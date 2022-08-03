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  4. Efsanelere konu olan dünyaca ünlü Sedir Adası havadan görüntülendi! Güzelliğiyle mest etti

Efsanelere konu olan dünyaca ünlü Sedir Adası havadan görüntülendi! Güzelliğiyle mest etti

03.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır Kraliçesi Kleopatra ile sevgilisi Romalı Komutan Antonius’un buluştuğu rivayet edilen Sedir Adası güzelliyle mest etti. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan ada, havadan görüntülendi. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sedir Adası altın renginde kumları ile her yıl binlerce turistin akınına uğruyor. Havadan görüntülenen ada göz alıcı ihtişamı ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelirken, gezi teknelerinin de vazgeçilmez durakları arasında bulunuyor.

GÖREN HAYRAN KALIYOR

Adanın altın sarısı kumlarının Mısır Kraliçesi Kleopatra ile sevgilisi Romalı Komutan Antonius’un adada buluşmaları için Mısır’dan gemilerle getirildiğine inanılıyor.
Sodalı suda çoğalması, ateşe tutulduğu zaman yanması ve büyüteç altında incelendiğinde hareket ediyor gibi görünmesi kumun en önemli özellikleri arasında bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan adadaki kumu korumak için doğal plaja terliklerle girmek yasak iken, denize girenlerin ise mayo ve bikinilerindeki kumları plaj dışına taşımamaları için duş almaları zorunlu tutuluyor. (İHA)
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Muğla gökova körfezi
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