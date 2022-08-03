Efsanelere konu olan dünyaca ünlü Sedir Adası havadan görüntülendi! Güzelliğiyle mest etti

Sedir Adası altın renginde kumları ile her yıl binlerce turistin akınına uğruyor. Havadan görüntülenen ada göz alıcı ihtişamı ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelirken, gezi teknelerinin de vazgeçilmez durakları arasında bulunuyor.

GÖREN HAYRAN KALIYOR

Adanın altın sarısı kumlarının Mısır Kraliçesi Kleopatra ile sevgilisi Romalı Komutan Antonius’un adada buluşmaları için Mısır’dan gemilerle getirildiğine inanılıyor.

Sodalı suda çoğalması, ateşe tutulduğu zaman yanması ve büyüteç altında incelendiğinde hareket ediyor gibi görünmesi kumun en önemli özellikleri arasında bulunuyor.