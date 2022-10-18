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Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

18.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,1, İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında ise 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında saat 13.27'de meydana gelen depremin derinliği 6,33 kilometre olarak belirlendi.

Selçuk ilçesi açıklarında saat 13.29'da oluşan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

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deprem kuşadası Ege Denizi Aydın İzmir Selçuk

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